"509 ragazzi e 3.072 studenti per lo sport: il progetto "SchermaFutura"

E poi ci sono gli sportivi e i cittadini del domani, coinvolti nel “SchermaFutura” al quale hanno partecipato 509 ragazzi con 3mila presenze in 27 appuntamenti. Il programma mira a scongiurare l’abbandono dello sport da parte degli adolescenti, ha coinvolto 12 Centri di Formazione per la sciabola, 6 per il fioretto e 3 per la spada. Inoltre il progetto “La mia scuola promuove la scherma” ha visto la partecipazione di 3.072 studenti (principalmente delle Primarie), per un totale di quasi 19mila presenze alle lezioni di avviamento curate da 24 società italiane. La Federscherma collabora con Sport e Salute nei progetti “Scuola Attiva Kids e Junior”.