A. Carraro Imoco conquista la terza Champions: Savino Del Bene battuta 3-0

A. Carraro Imoco 3 Savino Del Bene 0 (25-16, 25-21, 25-19)

A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Gabi 12, Zhu 14, Seki, Eckl (L2) ne, Lubian ne, De Gennaro (L1), Haak 21, Wolosz, Adigwe ne, Lanier ne, Lukasik ne, Chirichella 10, Fahr 13, Bardaro ne. All.: Santarelli.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ribechi (L2) ne, Herbots 5, Castillo (L1), Ruddins 9, Kotikova, Mancini ne, Ognjenovic, Bajema, Graziani, Nwakalor 5, Carol 5, Antropova 14, Mingardi ne, Ung Enriquez ne. All.: Gaspari.

Arbitri: Simonovska - Szabo-Alexi

Note - Durata set: 20’, 25’, 22’. Attacco Pt%: 63% - 36%. Ricezione Pos% (Prf%): 49% - 42% (18% - 28%). Muri: 11-3. Ace: 4-3.

Conegliano conferma di essere imbattibile, prendendosi la terza Champions della sua storia, seconda consecutiva e mettendo in bacheca un altro trofeo in questa stagione perfetta dove ha conquistato il Grande Slam e ieri si è presa anche i complimenti della Premier Giorgia Meloni. Onore e merito alla Savino Del Bene che si è guadagnata questa ribalta, lottando anche in questa finale. Ma contro la corazzata di Santarelli sarebbe servita la partita perfetta. Per ora l’Imoco è ingiocabile a qualunque livello.

L’inizio è carico di emozione per Scandicci, costretta a fare i conti con muro ed emozioni (4-1). Il tempo, insomma, per far entrare in ritmo Antropova pronta a ricucire (7-6). Almeno fino a quando il muro dell’Imoco inizia a prendere le misure delle direzioni offensive delle avversarie (10-6). Il set pare in equilibrio, poi un paio di sbavature in ricezione e una free ball davano slancio alle venete (14-9). Conegliano entra in ritmo e piazza il break (20-12) grazie ai colpi di Fahr e Haak, che mettono il primo sigillo (25-16). Il set successo è la fotocopia del precedente (9-6) con la differenza che la Savino Del Bene replica aggrappandosi ad Antopova (15-13), senza però riuscire a tornare vicino anche quando Conegliano pare in affano. Pare, appunto: il servizio di Haak resta una sicurezza, così come il suo attacco che ricaccia indietro i tentativi di rimonta delle toscane (23-20) che si infrangono sul muro (settimo totale) di Gabi su Ruddins (25-21). Nel terzo Scandicci esce dai blocchi con rabbia (4-6), ma Conegliano è ancora lì, con una delle ex di turno, Zhu che fa la voce grossa anche a muro su Antropova che vale il sorpasso (10-9). Scandicci cerca di ribattere ma muro, Haak e ricezione tengono a distanza le toscane fino al 25-19 finale.

Giampaolo Marchini