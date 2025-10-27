A chi tocca? Le scelte dei due allenatori. Formisano valuta Di Carmine

Quali le scelte dei due allenatori per la sfida-salvezza?

Per quanto riguarda il Perugia non mancano i ballottaggi. Tedesco ha provato più soluzioni con la difesa a quattro, quella più provata è stata la squadra con il 4-2-3-1 con Giunti avanzato e quindi, se il centrocampista arretra, il modulo diventa un 4-3-3. In difesa è ballottaggio Megelaitis-Calapai sulla fascia destra, mentre al centro si candidano Angella e Riccardi con Giraudo sulla fascia sinistra. In mezzo al campo, invece, i due mediani potrebbero essere Bartolomei e Tumbarello, mentre alle spalle della punta, Montevago, dovrebbero trovare spazio Manzari a destra, Giunti al centro e Kanoute sulla corsia sinistra. Tedesco ha tutti i giocatori a disposizione ad eccezione di Matos che non ha recuperato. Sono infatti 26 i convocati dal tecnico biancorosso.

E il Livorno, invece, come si schiererà per la sfida del Curi? Formisano, che farà ritorno da ex a Perugia, pare sia intenzionato a riproporre la formazione che, nella scorsa settimana, ha superato al Picchi la Sambenedettese. In difesa, spazio a Noce e all’ex Monaco a comporre la coppia centrale con Mawete e Antoni sulle corsie esterne.

In mezzo al campo, invece, Marchesi pare essere in vantaggio su Odjer per affiancare Hamlili. Conferma in vista quindi anche in attacco con Peralta, che insieme a Cioffi e Biondi sarà chiamato a supportare Dionisi, avanti nel ballottaggio con l’altro ex di giornata, Samuel Di Carmine. Ci sarà da capire se Formisano lo sceglierà dal primo minuto per sperare nel gol dell’ex.