A Doha nel Grand Prix. Di Veroli e Paulis, sono spade di bronzo

Due bronzi per l’Italia della spada nel Grand Prix a Doha: Lucrezia Paulis e Davide Di Veroli sono saliti sul terzo gradino del podio, a un passo dalla zona medaglie Alberta Santuccio, sesta, al rientro dopo l’oro olimpico a squadre, e Gabriele Cimini che ha chiuso 7° tra gli uomini.

Primo podio internazionale per Lucrezia Paulis, che ha battuto l’altra azzurra Kowalczyk, poi Di Tella, Vanryssel, Mo, per arrendersi in semifinale all’estone Differt. Ventesima Rossella Fiamingo.