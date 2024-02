A Doha sorrisi Mondiali con i ’fratelli’ d’argento

Così a tempo l’uno sull’altro da sembrar fratelli. Baciano la medaglia di vicecampioni del Mondo Chiara Pellacani e Matteo Santoro, loro che si conoscono "sin da ragazzini", e ieri a Doha hanno fatto la storia dei tuffi sincronizzati misti. Un argento che vale tanto, non solo il titolo che ingrossa il medagliere azzurro, ma anche continua una scia iniziata con il secondo posto iridato a Budapest 2022 e il bronzo a Fukuoka 2023.

Quasi impeccabile, ancora una volta, la prova della coppia Santoro-Pellacani, macchiata solamente da un piccolo passaggio a vuoto con il triplo salto mortale e mezzo avanti carpiato, ma impreziosita da un super doppio salto mortale e mezzo ritornato carpiato che ha consentito loro di risalire dalla quarta alla seconda proprio nell’ultima routine. "Non è stato facile trovare le energie per gareggiare di nuovo - afferma Pellacani -. Stavo rincorrendo questa medaglia sin dall’inizio e sono contenta di averla conquistata con Mattia perché gareggiare con lui è sempre un piacere". All’Hamad Acquatic Center’ di Doha, oro all’Australia con la coppia Maddison Keeney-Domonic Bedggood (300.93). Bronzo alla Corea del Sud con Suji Kim-Jaegyeong Yi (285.03)

I due si conoscono bene, sin da bambini: "Abbiamo gli stessi tempi di gara, abbiamo avuto insegnamenti simili sin da ragazzini e quindi è facile ottimizzare i tempi di allenamento per allinearci". Lei frequenta l’università a Miami negli States, e Matteo è iscritto al liceo dello sport a Roma.

Ma le soddisfazioni azzurre non si fermano qui: man bassa di cate olimpiche a Doha. Sempre ieri, Andreas Sargent Larsen e Riccardo Giovannini hanno regalato all’Italia Team una doppia quota per i Giochi Estivi di Parigi 2024 dalla piattaforma maschile. In totale i pass olimpici conquistati nella trasferta fra le sabbie sono dieci, "otto individuali e due nel sincro, e alle Olimpiadi andremo per divertirci" commenta il commissari otecnico della Nazionale.

Gabriele Tassi