A LA CORUNA. Azzurri all’attacco della Fei World Cup

Tornano in forze gli azzurri in Coppa del Mondo, a La Coruna, Spagna, dopo la improduttiva partecipazione della Ciriesi e di Turturiello alla scorsa tappa a Madrid. Questa volta in campo ci sono Lorenzo De Luca (F One Usa e Don Vito) che ha 9 punti in classifica generale (37esimo), mentre a quota zero sono Emanuele Camilli, reduce dai bei piazzamenti in Messico e in pole per la qualifica individuale olimpica (Odense Odeveld, Chacco’s Girlstar), Francesco Turturiello (Made in’t Ruytershof, Quite Balou) e Alberto Zorzi (Cortez van’t Klein Asdonk e Highlight W). Con loro anche i fratelli Eugenio e Guido Grimaldi (il primo con G.Breitling EJ e Ibiza, il secondo con Narco de Kalvarie e Messi). L’obiettivo è sempre lo stesso: entrare in corsa per la classifica generale della Fei World Cup-West Europe, che alla fine manderà in finale 18 binomi (Riyad, aprile 2024). Dopo La Coruna mancheranno solo due tappe (Londra 13-18 dicembre e Mechelen 26 dicembre-30 gennaio) al termine del girone di andata, poi nel 2024 ce ne saranno soltanto altre cinque, perciò non si possono sprecare occasioni. La generale è condotta dal britannico Maher (52 p), davanti al tedesco Dittmer (42) e in terza posizione, all’irlandese Richard Howley parimerito con il francese Staut (entrambi 40 p). Il GP che assegna i punti sarà domenica.

Ma non solo Coppa del Mondo per gli azzurri, protagonisti di altre trasferte: in particolare quella al "tre stelle" di Valence, Francia, al quale partecipano la Martinengo, Messersì e la Zenobi con i loro migliori cavalli. In casa nostra, invece, torna a Palermo, dopo 10 anni di assenza, la "storica" Coppa degli Assi" con formula "tre stelle". Infine il dressage, questa volta a Le Siepi di Cervia: Coppa delle Regioni e Trofei di dressage e paradressage, con alcuni dei migliori binomi da tutt’Italia.