A Larciano il Pietrasanta trova l’1-1 all’88° con un subentrato. Pareggio che vale oro. Falorni salva i blues

LARCIANESE: Cirilli, Porciani, Antonelli, Marianelli, Tafi, Bagni, Lo Russo, Salerno, Ndiaye, Ferraro, Biagioni. (A disp.: Velani, Lotti, Iannello, Iaia, Carrara, Capetta, Romani, Lenzini, Tersigni). All. Maurizio Cerasa.

PIETRASANTA: Citti, Romanelli, Terigi, Ceciarini, Laucci, Adami, Szabo, Mattiello, Bruzzi, Biagini, Della Bona. (A disp.: Giromini, Da Prato, Aquilante, Bartoli, Belle, Bresciani, Remedi A., Cosentino, Falorni). All. Giuseppe Della Bona.

Arbitro: Cornello di Firenze (Sordi e Valeri di Firenze).

Reti: 11’ Salerno, 88′ Falorni

LARCIANO – Prezioso punto esterno per i blues che anche sul rettangolo di gioco di Larciano confermano il proprio valore e con questo risultato si portano momentaneamente al primo posto in solitaria. Il pari raggiunto a due minuti dal 90’ vale e non è retorica dirlo come una vittoria per come si è svolta la gara.

I pistoiesi hanno tenuto infatti in mano il pallino per larghi tratti con l’unica pecca di non aver chiuso la questione tergiversando e tenendo in vita gli avversari. Subito pronti via i locali che hanno colpito all’11° minuto con l’ esterno Salerno sugli sviluppi di una azione corale ben manovrata. Salerno ha trovato lo spazio giusto per infilarsi tra le linee e colpire l’incolpevole Citti. Reazione dei ragazzi di Della Bona che si materializza al 33’ con una sgroppata sull’out di Szabo che crossa per Bruzzi ma il suo colpo di testa finisce tra le braccia di Cirilli. Nel finale di tempo ci prova Biagioni per i locali ma il suo destro è deviato da Citti in corner. Replica del quasi omonimo Biagini ma il suo calcio piazzato finsce di un soffio a lato. Ripresa caotica e nervosa con molti falli e poco gioco, chance per Ferraro per chiuderla al 22’ dopo un uno-due preciso con Ndiaye ma si salva Citti. Nel finale arriva, così, il pari di Salerno bravo a farsi trovare pronto sull’invito di Biagini da calcio piazzato ed arriva cosi un pareggio meritato e dal grande valore tecnico.

Carlo Andrea Brunini