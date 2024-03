A Madesimo successo per la tappa della kermesse giovanile. Pinocchio, che show

Sarà un weekend di pausa causa meteo per il Pinocchio sugli Sci, la manifestazione giovanile che ha lanciato talenti a livello mondiale: le abbondanti nevicate hanno fatto rinviare la tappa di Bielmonte al 14-15 marzo. Nel weekend scorso a Madesimo penultima tappa del circuito prima del gran finale all’Abetone organizzato dallo Sci Club Pinocchio di Pescia. A Madesimo nell’under 9 femminile prima Matilde Orlandi (Valsassina) su Francesca Alessi e Anna Fomasi, tra i maschi Filippo De Peverelli ha battuto Cesare Morelli e Jacopo Marzuola. Nell’under 10 femminile vittoria per Martina Gallo davanti ad Emma Sterlocchi e Greta Arcobasso. Tra i maschi vince Andrea Camorali (Madesimo) su Cesare Gianera e Leonardo Manzoni. Nell’under 11 vincono Aurora Spinello (Lecco) e Leonardo Saletti (Bormio). Nell’under 12 vittorie per Aurora Scaramella (Campodolcino) e Sebastiano Autorino (Madesimo).