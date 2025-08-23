A MAGGIORA. Weekend in pista con il campione: i consigli di Cairoli per 50 piloti

Gli appassionati di motocross avranno un’occasione unica con il

TC222 Ride United, un’idea che porta la firma del campionissimo Antonio Cairoli, 9 volte campione del mondo e oggi uomo Ducati nel cross. Chi parteciperà potrà scendere in pista al suo fianco, per la prima volta nello storico circuito internazionale di Maggiora, luogo simbolo del motocross mondiale.

Il 6 e 7 settembre, 50 piloti avranno l’opportunità di vivere due giornate a stretto contatto con Cairoli, che porterà in pista la sua Ducati Desmo 450MX per allenarsi e dare consigli ai partecipanti. Il programma prevede per sabato 6 settembre l’arrivo nel paddock e la consegna del Welcome Kit, alle 16:30 l’incontro con Cairoli, poi giro di pista a piedi, cena presso al Ristorante ’Il Balmone’ e giochi. Domenica 7 settembre alle 9.30 ritrovo e briefing, poi warm up di gruppo, alle 10.30 il primo turno in pista, alle 11.45 la prima Challenge TC222.

Dopo la pausa pranzo, alle 14.15 il secondo turno, dalle 15.30 la seconda challenge, dalle 16.30 via al terzo turno. Alle 18 la consegna degli attestati.

Una esperienza unica per chi vede in Cairoli il proprio idolo, come è giusto per il campionissimo del motocross.