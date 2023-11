A MAIORCA. Poker azzurro promosso al Tour

Ieri a Maiorca è terminata la stagione del Challenge Tour, secondo circuito golfistico del vecchio continente. Sul percorso del Club de Golf Alcanada nell’isola di Maiorca sono scesi in campo i 45 migliori del ranking per essere tra i primi 20 al termine della gara e staccare il pass per giocare sul DP World Tour 202324. Gli azzurri hanno portato a termine l’en plein. Ai già qualificati Lorenzo Scalise, Andrea Pavan e Matteo Manassero si è unito Francesco Laporta 14° del ranking. I quattro hanno così ottenuto il pass e raggiungeranno i fratelli Molinari e Guido Migliozzi. Andrea Ronchi