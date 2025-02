A Padova e ad Ancona. Iapichino parte bene. Succo record mondiale

Le certezze e le promesse. L’atletica azzurra continua a incoraggiare l’ottimismo a suon di risultati, con campioni già conclamati e altri che bussano alla porta dei grandi palcoscenici. Larissa Iapichino, vicecampionessa europea del lungo, ieri ha debuttato con 6,86 a Padova all’ultimo tentativo, che si aggiunge a un 6,83 al quarto turno. Terza misura mondiale dell’anno, a undici centimetri dal record personale. "Sono molto felice di essere ritornata a gareggiare – ha detto la Iapichino – perché non era solo un esordio, ma anche la prima volta della nuova rincorsa da 17 passi con partenza da ferma. Ho dovuto trovare le misure e sono davvero contenta di questo debutto. Mi sento fiduciosa e non vedo l’ora di gareggiare agli Assoluti di Ancona del 22 e 23 febbraio".

A proposito di Ancona: ai campionati italiani allievi indoor nel secondo giorno di gare è arrivato addirittura un record mondiale giovanile. Sui 60 ostacoli Alessia Succo (Atl. Settimese) con il tempo di 8.07 non ha solo tolto dodici centesimi al suo primato nazionale di categoria (8.19 del 25 gennaio a Fossano) ma a sedici anni appena compiuti è diventata la migliore under 18 di sempre al mondo: prima di lei il record mondiale di categoria era della francese Cyréna Samba-Mayela (che poi avrebbe vinto il mondiale dei grandi) in 8.10 nel 2017.

Considerando che il giorno prima nei 60 metri Kelly Doualla aveva stampato un 7.19 togliendo altri quattro centesimi alla sua migliore prestazione europea e sfiorando di un centesimo il limite mondiale di categoria, risulta evidente come alle spalle dei campioni che in questi ultimi tre anni hanno rilanciato l’atletica azzurra spingono talenti di grande prospettiva.