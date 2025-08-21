A Punta Ala parte la Coppa Italia di polo. Addio ad Angioni, aveva 87 anni. Vinse le Olimpiadi di Tokyo ’64

Domenica l’equitazione italiana ha perso un’altra delle sue leggende: è mancato Paolo Angioni, che vinse la medaglia d’oro nel completo all’Olimpiade di Tokyo ‘64 in squadra con Mauro Checcoli (oro individuale), Alessandro Argenton e Giuseppe Ravano, sotto la guida del mitico marchese Fabio Mangilli. Classe 1938, ufficiale di Cavalleria, Angioni partecipò in seguito ai Giochi di Città del Messico 1968. Cresciuto con gli insegnamenti del caprilliano Francesco Amalfi, Angioni gareggiava spesso in salto ostacoli (anche a Piazza di Siena) e in sella aveva uno stile impeccabile. Prima che campione fu grande uomo di cavalli e di profonda cultura. Nel 2015 il Coni gli conferì la massima onorificienza: il Collare d’Oro al merito sportivo. Alla famiglia le più sentite condoglianze dell’Editore e della nostra Redazione.

Cambiando pagina, l’estate è la stagione del polo, che in Italia si gioca su campi eccellenti per caratteristiche tecniche e straordinari per ambientazione. Come gli spettacolari tornei a Villa a Sesta, in casa Tattoni, tra Arezzo e Grosseto. E come quelli fronte-mare nella Maremma grossetana: all’Argentario Polo Club della famiglia Galantino, e al Punta Ala Polo Club, rilanciato da Gaia Bulgari che nel 2023 vi portò nientemeno che il campionato europeo femminile. Oggi proprio a Punta Ala prende il via la 16esima edizione della Coppa Italia Fise U.S. Polo Assn. Trophy, la seconda consecutiva, che vedrà impegnati quattro teams. Uno di questi, Azzurro Dreaming, è composto dai giocatori italiani che dal 26 agosto comporranno la nostra Nazionale di polo agli Europei di Sowienec, Polonia. Sono Giansanti (capitano), Bignoli, Rampello e Raigal. "Questo torneo – ci ha detto Alessandro Giachetti, responsabile Fise del polo – per i nostri polo-players sarà l’occasione di una messa a punto in vista degli campionati continentali".

Gli altri teams sono Punta Ala Polo Club, La Familia Polo Team nonché Cria Del Mar Polo Team e vi giocano alcuni assi arrivati dall’Argentina, patria del polo.