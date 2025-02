A Schilpario i Mondiali Junior & Under 23. Dominio norvegese. Doppio oro nella Sprint

La gara sprint degli Junior parla vichingo. I primi due ori assegnati ai Campionati del mondo Junior & Under 23 di Bergamo – Schilpario, quelli della gara sprint a tecnica classica, parlano infatti norvegese con Malin Hoelsveen nel femminile e Filip Skari nel maschile. Su una pista degli Abeti tirata a lucido e con un cielo sereno, i due “Norge“ hanno dimostrato la bontà di una scuola che sta dettando legge in molte discipline sportive e che ha praticamente monopolizzato i podi. Alla finale femminile sono approdate quattro norvegesi, una canadese e una statunitense. In finale Malin Hoelsveen ha preceduto le connazionali Iselin Bjervig Drivenes e Milla Grosber Andreassen. Benino le azzurre in gara. Semifinale per Beatrice Laurent e Marit Folie, rispettivamente settima e nona alla fine, mentre si è fermato ai quarti il cammino di Romina Bachmann (17) e Marie Schwitzer (23).

Anche gli Junior si sono sfidati senza esclusione di colpi. Lungo il tracciato da 1,3 km ha fatto la gara perfetta il figlio d’arte Filip Skari, rampollo della campionessa Bente Skari Martinsen presente a bordo pista, che ha vinto quarti, semifinale e finale. Skari ha preceduto il connazionale Lars Heggen e il brillante “intruso“ svizzero Isai Näff (SUI).

Per l’Italia da segnalare la discreta performance di Gabriele Matli, dodicesimo, mentre Tommaso Cuc ha chiuso in sedicesima posizione. Fuori in qualifica Federico Pozzi (49°) e Niccolò Bianchi (43°). A Beatrice Laurent e Gabriele Matli il Memorial Giuseppe Barzasi come migliori azzurri della categoria Junior. Oggi la pista degli Abeti ospiterà turni di qualificazione e finali maschili e femminii della Sprint tecnica classica della categoria Under 23.

Fulvio D’Eri