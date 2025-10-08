A Shanghai (ore 12.30) Musetti nei quarti incontra Aliassime. L’Atp impara da Sinner. Norme contro il caldo

Dopo il ritiro di Jannik Sinner, fermato dai crampi contro Tallon Griekspoor, Lorenzo Musetti rimane l’unico azzurro in gara al Master 1000 di Shanghai. Testa di serie numero 8 nella capitale economica cinese, oggi (12.30) se la vedrà contro il canadese Felix Auger-Aliassime, già battuto 4 volte nei 7 match precedenti tra i due. Si tratta di una partita che vale la semifinale e che è decisiva anche in ottica qualificazione alle Atp Finals di Torino con il toscano che occupa l’ottavo posto nella Race, l’ultimo che garantisce la partecipazione. Auger-Aliassime, però, è il suo diretto inseguitore, dopo che l’infortunio di Draper ha costretto il britannico a stare lontano dai campi per tutto il 2025.

Le immagini poco edificanti di quanto accaduto a Sinner hanno fatto il giro del mondo e a queste si sono aggiunte quelle degli altri forfait registrati sempre a Shanghai. Uno scenario preoccupante che ha portato l’Atp a studiare nuove regole per combattere i cambiamenti climatici e il caldo estremo. In particolare si sta pensando a una specifica regola del caldo (heat rule), una innovazione di cui già si era iniziato a parlare lo scorso agosto quando a Cincinnati il francese Arthur Rinderknech collassò in campo lasciando strada al suo rivale Auger-Aliassime.

In pratica nel caso di condizioni climatiche avverse un supervisor dell’Atp presente in ogni torneo potrà decidere se sospendere il gioco. Il tutto in accordo con un team apposito di medici, coadiuvati dalle autorità’ locali. Al tempo stesso il Medical Services sta già lavorando per trovare e sviluppare nuove soluzioni in caso di caldo estremo.

La "heat rule" e’ una regola prevista già nel tennis femminile. Nel librone delle regole del Wta si legge: "La sospensione del gioco sarà definita quando l’indice di stress termico (Wbgt) raggiunge o supera i 32,2 gradi Celsius o quando l’indice di calore (temperatura apparente) raggiunge o supera i 40,1 gradi".