A Sirolo la prima gara Red Bull per l’iconico modello lanciato da Piaggio Livree e allestimenti personalizzati, la nuova vita dell’eterno mezzo a motore. Tre ruote di adrenalina. Apecar, tuttofare chic. La corsa della nostalgia

Tre ruote, una piccola cabina, un cassone dove caricare ciò che serve. Niente volante ma un manubrio in stile motocicletta. Tutto in poco più di due metri e mezzo. Quando Piaggio ha lanciato per la prima volta l’Ape ha di fatto dato una svolta epocale al mercato dei veicoli di piccolissima taglia, portando sulle stradeb un modello che si è rivelato rivoluzionario ma anche iconico. Dal debutto al Salone del Ciclo e Motociclo di Milano del 1946 sono passati decenni, trascorsi da molti a bordo di questa tuttofare. Al punto da potersi trasformare anche in un mezzo da corsa. Come nel 1991 quando è nato il campionato italiano Ape Proto Evolution, fermato soltanto dalla pandemia.

E così, sulla scia di una tradizione e di una nicchia di appassionati, un po’ folli un po’ visionari, è nata la Red Bull Ape Rush, gara a metà tra il goliardico e il competitivo che ha rimesso l’Ape Piaggio al centro, in tutte le sue mille sfaccettature. Perché sì, l’Apecar (nome che si è guadagnata negli anni Settanta) ha sempre tre ruote e un manubrio per guidare ma può cambiare pelle grazie alla creatività dei proprietari. A Sirolo, perla delle Marche, sono sbarcati oltre 20 team, ognuno con il loro gioiello da mettere su strada: c’è chi l’ha ereditato dal nonno che lo usava nelle campagne, chi l’ha acquistato, chi l’ha trovato abbandonato. La storia, seppur con una nota sentimentale, è solo parte di una passione e di un coinvolgimento che li ha visti arrivare a pochi chilometri da Ancona per partecipare alla prima edizione di un evento forse unico nel suo genere. Poche semplici regole e due giorni di "corsa", a velocità rigorosamente controllata, giù per la discesa che porta alla celebre Spiaggia Urbani: il paddock allestito poco fuori le mura di Sirolo, dove tra musica e sorrisi c’è spazio per tutti e per tutto. Oltre alla gara in sé infatti c’è da contendersi anche il premio creatività, seguendo il tema portante ’Pesca e Pescatori’, scelto da Red Bull per omaggiare la tradizione della città ospitante che si affaccia sul mare e più in generale della Regione Marche. L’Ape dunque viene agghindata seguendo questo filo conduttore: reti da pesca, pesci di gomma, persino un faro o una cozza gigante adagiata sulla carrozzeria, canne da pesca, salvagenti e boe, insomma tutto il necessario per far assomigliare la tre ruote ad una barca piuttosto che ad un mezzo stradale. Poco distante dai box improvvisati, dove tutti lavoravano per farsi trovare pronti, il punto di partenza della corsa: giù verso Spiaggia Urbani, curve, ostacoli e un arrivo trionfale a pochi passi dalla battigia. Perché lo stile è importante ma la velocità di più visto che la due giorni con l’Ape al centro è iniziata con la Sprint Rush, che poi rimarrà l’unica vera prova compiuta visto che la pioggia ha placato, in parte, la voglia di asfalto dei team in gara: a fermare il cronometro prima degli altri è stato Novi Racing Team, seguito da Sala Squadra Corse mentre Pescheria Paranza ha chiuso il podio. I più creativi invece i ragazzi di Occhialini Rosa con la loro Apecar con remi, vela e una livrea bianca con dettagli rosa appunto e il simbolo degli occhialini, indossati rigorosamente anche da pilota e copilota. A supervisionare tutto, dall’alto della sua esperienza a bordo della versatile treruote, Loris Rosati, autentico ’goat’ dell’Apecar, cinque volte campione italiano a bordo dell’iconico mezzo Piaggio: "Guidarla non è facile, ci vuole un pizzico di incoscienza. Ci sono alcuni trucchi particolari da conoscere per evitare di ribaltarsi. L’atmosfera però è stata incredibile, c’era tanto pubblico e gente entusiasta oltre ai ragazzi partecipanti che si sono divertiti tanto. E poi il tracciato, tecnico e divertente che ha reso la gara entusiasmante. L’Ape è passione pura".