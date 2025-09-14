A Tokyo sorge un’alba d’argento. Nadia fa paura alle gazzelle d’Africa. Certezza Palmisano, Fabbri bronzo

Davvero, amico lettore, davvero: forse solo lo sport, soprattutto l’atletica leggera!, è in grado ancora di regalare emozioni vive, intense, degne persino della prosa di Omero. Perché, senza esagerare, c’è qualcosa di vagamente epico nella prima giornata dei Mondiali di Tokyo. Con tre medaglie azzurre, due d’argento e una di bronzo. E mi permetto di scomodare il papà di Iliade e Odissea perché Nadia Battocletti sui 10mila, Antonella Palmisano nella 35 km di marcia e Leo Fabbri nel peso hanno lottato stoicamente contro rivali protetti dagli Dei dell’agonismo. Come adesso andrò a tentare di spiegare, pur non essendo Omero.

Seconda. Nadia Battocletti, trentina venticinquenne, ormai mette paura alle gazzelle d’Africa. Stabilendo il nuovo record italiano in 30’38”23 (cinque secondi meglio del 30’43”35 della finale olimpica), la podista azzurra è sfuggita alla tenaglia delle avversarie figlie del Continente Nero. Che hanno provato ad eliminarla, ma non ci sono riuscite. Solo la mitica keniana Beatrice Chebet ha preceduto Nadia sul traguardo.

Le parole. Dopo, Nadia era quasi incredula. "Per me è ancora un sogno, è dagli ori Europei di Roma e dall’argento di Parigi che vivo emozioni pazzesche. Ormai ho capito l’atleta che sono e sono ancora incredula della gara che sono riuscita a fare. Mi hanno attaccato sempre le africane, sapevano di non potermi portare all’ultimo giro. Papà mi aveva detto: ‘Ti metteranno a dura prova, potresti faticare, ma ricordati che se fatichi tu faticano anche loro’…Beh, adesso debbo pizzicarmi per capire quello che ho fatto, mi sembra qualcosa di irrealizzabile. I 5000? Dovrò concentrarmi sul recupero, che è fondamentale".

Bronzo. Poi c’è il terzo posto di Leo Fabbri, il pesista, di bronzo con un lancio a 21,94. Anche lui ha il suo…Achille, perché in un modo o nell’altro vince sempre Crouser (22,34), l’americano. Ma per Leo, gigante dai nervi talvolta fragili, era indispensabile rimuovere il ricordo triste del flop di Parigi. E’ stato bravo, il toscano. Anche se il messicano Munoz in extremis gli ha sfilato l’argento dal podio. "Però è stata la gara più bella della mia vita – si è sfogato Fabbri –. Non volevo tornare anche da questo viaggio triste e arrabbiato come è successo spesso ultimamente. Non è la medaglia che volevo, ma ho reagito nei momenti difficili e alla fine io sono contentissimo".

Argento. Nella notte italiana, Antonella Palmisano era salita sul podio iridato per la terza volta in carriera, stavolta nella 35 chilometri di marcia (chiusa in 2h42’24”), dopo le medaglie di bronzo conquistate sulla distanza a lei più congeniale dei 20 km tra Londra 2017 e Budapest 2023.

Anche lei ha onorato il talento superiore della fortissima spagnola Maria Perez, per inciso grande amica della Azzurra. "E se sono ancora qui dopo la tristezza di Parigi lo debbo proprio a Maria oltre che a mia madre – ha raccontato Antonella –. Il primo motivo per continuare è stata mamma, il secondo Maria Perez. Dopo Parigi non è stato facile, ma il bello dello sport è anche questo, ho trovato nella spagnola un’amica vera, mi ha ridato la motivazione dopo la delusione dell’anno scorso e ci siamo anche allenate insieme. Negli ultimi chilometri avevo i crampi ai piedi e alle gambe. Ho anche pensato di fermarmi, ma continuavo a ripetermi che non poteva essere come Parigi e nonostante tutto ho voluto arrivare al traguardo…"

Spendendo lacrime miste a sorrisi.