A volte la caccia al cimelio raggiunge cifre astronomiche La cifra da record è stata raggiunta da quello di Senna All’asta è stato rilanciato fino a raggiungere 720mila dollari. Caschi da vetrina. La leggenda non ha prezzo

Caschi che passione. Oggetti di culto per i collezionisti di tutto il mondo pronti a spendere cifre folli da quando, abbandonato il rigore dell’anonima calotta monocolore delle corse anni ’40 e ’50, identificano l’uno o l’altro pilota. Marchi di fabbrica che fanno e muovono business. Più o meno come le opere d’arte. Così, nel proliferare di grafici e designer di grido, le personalizzazioni degli elmetti da gara trainano le vendite nei negozi e nell’underground collezionistico.

È di qualche mese fa la notizia dell’asta record per il casco indossato dall’indimenticabile Ayrton Senna nel Gran Premio del Belgio del 1992. Il pezzo, già di per sé iconico per l’aura mitologica che circonda il ricordo del tre volte campione del mondo di Formula 1 dopo la sua morte, ha un valore aggiunto legato al soccorso che Senna prestò al collega Erik Comas rimasto privo di sensi dopo un brutto botto nelle prove sul tracciato belga. L’importo battuto dalla casa d’aste RM Sotheby’s ha toccato quota 720mila sterline, pari a circa 846mila euro. Un tesoro. E il pensiero corre alla presunta fortuna di qualche storico addetto ai lavori del circus che, grazie alla fidata amicizia con ‘Magic’, ne possiederebbe più d’uno. Importo da capogiro capace di superare anche le 262mila sterline, poco più di 300mila euro, scucite in asta benefica a supporto della Romagna alluvionata per il casco del ferrarista Charles Leclerc usato nel Gran Premio di Monaco del 2023. E pure quella di un altro elmetto di Senna targato 1990 venduto a 139mila sterile, circa 160mila euro.

Più indietro, si fa per dire, i pezzi di Michael Schumacher e Lewis Hamilton che di norma viaggiano nella forbice compresa tra i 60 ed i 40mila dollari. Già, di norma, perché poi ci sono le eccezioni che spesso coincidono con piccolissimi dettagli. O con l’emotività di un gesto. Un esempio su tutti: il casco di Alexander Albon, nel 2022 in Toro Rosso, per sostenere la raccolta fondi a favore dell’orfanotrofio thailandese Wat Sakaeo. Il risultato? Ottantaquattro mila sterline di generosità, spesa che va ben oltre il ragionevole blasone del pilota asiatico. È il mondo del collezionismo, baby.

E la stessa cosa varrà per l’elmetto indossato da Jackie Stewart a 85 anni al volante della sua Tyrell 006 del 1973, durante un giro di pista a Sakhir nell’aprile scorso. Un pezzo autografato da 20 campioni del mondo della specialità ancora viventi, perfino con la sigla ‘MS’ di Michael Schumacher fatta dall’ex fuoriclasse tedesco con l’aiuto della moglie Corinna, per dare una mano all’associazione Race Against Dementia contro la demenza senile. Difficile però abbattere il muro dei 30-35mila euro, come si può vedere sulle piattaforme specializzate, per i copricapi di Raikkonen in Ferrari a Monaco nel 2015 e dell’inglese Russell alla guida della Williams nell’edizione numero 70 del Gran Premio di F1 a Silverstone nel 2020. Inseguono i vari Prost, Hill, Ralf Schumacher, Coulthard, Hakkinen, Mansell, Irvine e Alesi. Del casco di quest’ultimo si narrerebbe di un vero colpo di fulmine, attraverso la vetrina di un negozio a Imola in cui era esposto, da parte di un turista straniero di passaggio per il Gran Premio. Visto e piaciuto, secondo i rumors, con il benestare dell’allora proprietario con trascorsi nel calcio che conta.

Sotto ai 10mila euro ci sono pure le tonde livree degli italianissimi Fisichella, Alboreto, Patrese, Trulli, Zanardi, Modena, Liuzzi, Giovinazzi, Martini, Nannini, Capelli e Valsecchi.

E per i cimeli in testa ai campioni della MotoGP? Introvabili gli originali di Valentino Rossi e richieste alte per quelli di Marc Marquez, non così lontano dai big della Formula 1. Del resto, vedi Ebay e canali similari, c’è la possibilità di fare affari anche con cifre inferiori al migliaio di euro. Un paradosso nel parallelo tra il fascino di un oggetto usato in pista e il costo di un buon casco da strada in negozio. Ma occhio alle repliche, quasi irriconoscibili per certi modelli e spesso commissionate dai piloti stessi per doni ad amici, meccanici e sponsor, sempre più in voga nelle trattative sul web.