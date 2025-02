A1 maschile, Brescia trionfa nella trasferta col Telimar. Testa a braccetto con Recco

L’AN Brescia supera la trasferta siciliana contro il Telimar vincendo 12-5. Dopo due parziali in grande equilibrio, terminati sul 5-4 per i lombardi, la squadra di Bovo piazza un 6-0 nel terzo parziale che spacca la partita. Doppiette per Guerrato, Balzarini, Gianazza e Ferrero, a segno una volta a testa Faraglia, Alesiani, Irving e Gitto. Dalla parte opposta doppietta di Giliberti e gol di Fabiano, Boggiano e Lo Cascio. Vince anche la Pro Recco, 14-8 in casa contro Savona, mantenendo la testa a 43 punti alla pari proprio con l’AN. R.S.