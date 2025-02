A2 femminile. La Publiesse espugna anche Conversano

conversano

21

chiaravalle

28

CONVERSANO: Caccioppoli 4, Di Leo, Martino, Berardi 2, Mastroscianni 2, Martinelli, Giannini, Duda, Aftodor 1, Candela, Simone 3, Di Maggio, Nardomarino 4, Bajko 5, De Nigris, Gattulli. All. Toro.

PUBLIESSE CHIARAVALLE: Tanfani, Bronzini, Cuello 4, Forconi, Costantini 1, Mamet 2, Carrizo 3, Ricci, Bizzotto 11, Toppa 3, Guirao, Aquili, Battisti, Pellonara 4, Aliko. All. Romero.

ARBITRI: Micali-Gjyli.

CONVERSANO

Chiaravalle espugna anche Conversano. Una rimonta che vale la vetta solitaria del girone C di A2 femminile. La Publiesse si conferma grande protagonista del torneo con una partita da applausi sul campo pugliese. Le ragazze di coach Santiago Romero rimontano (dopo aver chiuso il primo tempo sotto di due reti, 15-13) il Conversano conquistando due punti preziosi, strappati in uno scontro diretto e che valgono la vetta solitaria della classifica complice il turno di riposo del Prato. Adesso le biancoblu guardano tutti dall’alo, ma ora sarà Chiaravalle, in questo fine settimana, a riposare.