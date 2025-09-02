Prato, fra i tifosi è tornato l’entusiasmo: boom di abbonamenti

Prato, 2 settembre 2025 – Comincia oggi la settimana che porterà l’Ac Prato a debuttare nel girone E di Serie D. Dopo i due giorni di riposo a seguito della vittoria nel match valido per il primo turno di Coppa Italia di Serie contro il Seravezza Pozzi (nei 32esimi della manifestazione, i biancazzurri affronteranno l’8 ottobre il Follonica Gavorrano), la formazione allenata da Simone Venturi riprende gli allenamenti nel pomeriggio, alle 15, allo stadio Lungobisenzio.

I lavori andranno avanti domani con una doppia seduta (alle 10 e 15) sempre in via Firenze, mentre gli allenamenti di giovedì e venerdì si terranno sul campo sintetico del "Ribelli" di Viaccia con inizio alle 14. Infine, la rifinitura è prevista per sabato mattina alle 10, a porte chiuse, al Lungobisenzio. Lungobisenzio dove domenica Risaliti e compagni esordiranno in campionato contro l’Orvietana, una delle neopromosse. L’impianto pratese - ricordiamo - non potrà accogliere il pubblico dopo quanto accaduto nell’ultima giornata della scorsa annata, con la società biancazzurra costretta a disputare un turno casalingo a porte chiuse per il lancio di fumogeni e petardi da parte degli ultras lanieri in campo a Fiorenzuola e il conseguente provvedimento del giudice sportivo.

I sostenitori biancazzurri dovranno quindi pazientare fino al 21 settembre per riempire il Lungobisenzio: avversario di turno sarà lo Scandicci. Sempre a proposito degli appassionati del Prato, nella giornata di ieri il conto degli abbonati è salito fino a quota 536 (dato aggiornato alle 18). Per chi volesse sottoscrivere le tessere, sono disponibili online sul sito www.vivaticket.com oppure fisicamente al Bar Amantea (punto Vivaticket) e alla biglietteria dello stadio Lungobisenzio, dalle 15 alle 18.

La sensazione è che, nei prossimi giorni, i numeri miglioreranno ulteriormente, anche perché i tifosi riceveranno altre buone notizie in chiave mercato e questo potrebbe spingere chi ancora non l’ha fatto ad abbonarsi. Il nome che circola è sempre quello di Simone Rossetti.

Il club di Asmaa Gacem avrebbe trovato l’accordo con l’attaccante 28enne, che prima però deve rescindere il contratto che lo lega al Livorno. L’obiettivo dei lanieri è quello di mettere a disposizione di mister Venturi il giocatore a stretto giro di posta, così da poterlo già schierare contro l’Orvietana. D’altronde, il tecnico biancazzurro è stato chiaro dopo il match vinto contro il Seravezza Pozzi: la rosa del Prato non è ancora completa, visto che sicuramente servono due punte. Il reparto offensivo, infatti, al momento conta unicamente su Bryan Gioè, assoluto protagonista in Coppa Italia con una doppietta (oltre alla marcatura in amichevole contro la Lucchese), e Mattia Mencagli. Entrambi sono stati schierati dall’inizio allo stadio Buon Riposo, con il classe ’99 poi sostituito nella prima parte della ripresa da Damiano Rinaldini, autore del gol decisivo, mentre nel finale di gara Gioè ha fatto spazio a Isuf Cela, schierato nell’inedito ruolo di attaccante.