Acque libere: Paltrinieri 13°e poi squalificato. Greg, rientro da dimenticare

NUOTO

Dopo una pausa di tre mesi, dovuta ad una frattura al gomito sinistro rimedata nella cerimonia conclusiva delle Olimpiadi di Parigi, ieri Gregorio Paltrinieri (nella foto) è tornato a gareggiare a Soma Bay, dove ha preso il via la Coppa del mondo di nuoto in acque libere 2025. Non è stato un rientro fortunato con il nuotatore carpigiano che nella 10 chilometri prima è arrivato tredicesimo e poi è stato squalificato per passaggio irregolare sotto la boa in base al nuovo regolamento. Innovazione che ha portato anche alla squalifica di Pasquale Sanzullo e di Marcello Guidi.

Nella dieci chilometri Ginevra Taddeucci, bronzo olimpico, si prende il secondo posto dietro la vincitrice australiana Moesha Johnson.