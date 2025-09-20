Ad agosto in Cina la prima edizione dei World Humanoid Robot Games Le macchine ad intelligenza artificiale si sono sfidate in varie discipline Presente anche un team italiano dell’università La Sapienza di Roma. Calcio, boxe, atletica. A Pechino debuttano i ’Giochi’ dei robot

di Federico Trubiano

"Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani", questo l’esordio della seconda legge della robotica redatta da Isaac Asimov, padre putativo della fantascienza moderna. Chissà se avrebbe ritenuto attuali le sue leggi, di fronte allo spettacolo incredibile andato in scena a Pechino tra il 14 e il 17 agosto.

All’interno del National Speed Skating Ova, un impianto da 12mila posti costruito per le Olimpiadi invernali del 2022, si è tenuta la prima edizione del World Humanoid Robot Games: una competizione sportiva i cui protagonisti non sono atleti umani, ma robot umanoidi alimentati da intelligenza artificiale. 280 squadre, provenienti da 16 paesi diversi: oltre a Cina e Stati Uniti, naturalmente, presenti anche Olanda, Giappone, ma anche una squadra italiana ormai da diversi anni capofila nella disciplina del calcio robotico: il team SPQR dell’Università La Sapienza di Roma. Come racconta il leader, il ricercatore Vincenzo Suriani, le competizioni di calcio robotico fra università di tutto il mondo si tengono fin dal 1997, con il team italiano presente dall’anno successivo: "Inizialmente l’obiettivo era giocare una partita tra i robot e la nazionale che si sarebbe laureata campione del mondo nel 2050 - racconta Suriani - ma visti i grandi investimenti fatti dal governo cinese potremmo arrivarci entro cinque, massimo dieci anni".

L’obiettivo dell’evento era dare una fotografia del punto raggiunto dalla tecnologia relativa ai robot umanoidi, non una novità, appunto, per il governo cinese che non nasconde di aver già preparato un piano nazionale per costruire un’industria del settore di livello internazionale entro il 2027: "Tutta l’esperienza e la conoscenza che la Cina ha accumulato a livello universitario partecipando alle competizioni - prosegue Suriani - è stata messa in sinergia con l’industria, permettendo di accorciare le tempistiche, di solito molto lunghe, da laboratorio a prodotto. La previsione, infatti, è che quest’anno nascano 60 nuove aziende cinesi che producono umanoidi". Suriani ha poi spiegato il funzionamento dei “giocatori“: "L’hardware (il robot fisico ndr) è uguale per tutti perché si vuole valutare solo l’intelligenza artificiale. Perciò l’unica variabile a fare la differenza nel gioco è il software che ogni team sviluppa".

Ai giochi di Pechino i robot si sono sfidati in tre tipologie di gare. Gli eventi competitivi, punto focale dell’intera kermesse, si sono strutturati in diverse discipline: oltre al calcio, declinato in due versioni: 3 contro 3 e 5 contro 5, presenti anche alcune specialità tipiche dell’atletica “umana” come i 100 metri, i 400 o i 1.500. Proprio in quest’ultima gara si è reso palese il divario ancora netto che intercorre fra esseri umani e macchine: H1, il robot vincitore realizzato dall’azienda cinese Unitree, ha chiuso la distanza in 6:29:37, lontanissimo dal record del mondo umano di 3:26:00, firmato dal marocchino Hicham El Guerrouj, che resiste dal 1998.

Nel pugilato, curiosa la partecipazione di Li Yang, quinto alle Olimpiadi di Pechino 2008 nella categoria pesi piuma, presente a bordo ring in veste di allenatore. Sul parquet del palazzetto gli spettatori presenti hanno poi assistito a robot impegnati in danze individuali o in gruppi misti con componenti umani, per quella parte dell’evento definita come di esibizione. Infine, nella tipologia a più chiara matrice funzionale, nella giornata finale alcuni robot si sono sfidati nelle cosiddette gare “scenario-based” in cui lo scopo era compiere azioni utili ad affiancare o sostituire gli esseri umani, come la pulizia delle stanze d’hotel o mansioni di smistamento medicinali in magazzino.

Un evento affascinante che apre una finestra su un futuro, o meglio un presente, che sembra uscire dalla penna fantascientifica di Asimov.