Nuoto, storie di addii (e ritorni): quando i campioni dicono basta troppo presto

Bologna, 16 ottobre 2025 - Ariarne Titmus ha deciso di fermarsi. A 25 anni, con quattro ori olimpici e altrettanti titoli mondiali nello stile libero, la regina australiana dello stile libero ha annunciato il suo ritiro dal nuoto agonistico. Un addio che sorprende per l’età – nel pieno della carriera – ma che conferma un trend sempre più evidente: nella vasca, la fine arriva spesso prima del previsto. Ma altrettanto spesso, non è mai davvero definitiva. Quello di Titmus si aggiunge a una lista già lunga di campioni che hanno detto “basta” quando tutti si aspettavano ancora medaglie, record, gloria. Un passo indietro che racconta storie di corpo e mente stremati, di motivazioni evaporate, o di un equilibrio ritrovato lontano dai riflettori. In alcuni casi, però, anche la voglia di tornare — magari per riscrivere il finale.

Quando nel 2006 Ian Thorpe, leggenda australiana del nuoto, annunciò il ritiro a soli 24 anni, l’Australia sportiva sprofondò in un silenzio incredulo. Thorpe, con cinque ori olimpici, era considerato – prima di Phelps – il più grande interprete della vasca. Una bronchite, una frattura alla mano, ma soprattutto un logorio fisico e mentale lo convinsero a chiudere. Nel 2011 provò a tornare, ma il tempo – e forse qualcosa dentro – era ormai cambiato. Non riuscì a qualificarsi per i Giochi di Londra 2012. Anche Michael Phelps conosce bene quel bivio: dopo Londra 2012, con 22 medaglie olimpiche (18 d’oro) al suo attivo, e una carriera che definirla leggendaria è poco, annunciò il ritiro all'età di 27 anni. La pressione, la depressione, una squalifica per guida in stato di ebbrezza: tutto sembrava portare verso una chiusura definitiva. E invece, quattro anni dopo, si ripresentò a Rio 2016. Lì vinse altri cinque ori e una medaglia d’argento, chiudendo la carriera olimpica con 28 medaglie in totale, di cui 23 d’oro. Un epilogo che consolidò definitivamente il suo status di atleta olimpico più grande di sempre.

Ma prima ancora di Phelps, prima di Thorpe, c’era Mark Spitz. Il primo vero “fenomeno” del nuoto mondiale. A Monaco 1972, lo statunitense vinse sette ori olimpici, tutti con record del mondo, un’impresa mai vista che rimase imbattuta per 36 anni, fino a quando Phelps non la superò a Pechino 2008. Spitz, però, si ritirò subito dopo quei Giochi, quando aveva solo 22 anni. Era un’epoca diversa, in cui gli atleti difficilmente costruivano carriere ultradecennali. Ma anche per lui, anni dopo, il richiamo dell’acqua fu irresistibile. A 41 anni, nel 1992, gli fu proposto un accordo commerciale per tentare una clamorosa qualificazione ai Giochi di Barcellona. Accettò, si allenò, gareggiò nei 100 stile libero. Ma non ce la fece. Il suo tentativo si fermò contro una generazione ormai troppo distante. Eppure, il gesto restò impresso: uno dei simboli di Monaco ‘72 che, vent’anni dopo, tornava a cercare la magia. Anche solo per un attimo. Mentre, se c’è un esempio che incarna il concetto stesso di ritiro e rinascita, è quello di Anthony Ervin. Statunitense, oro nei 50 stile a Sydney 2000 a soli 19 anni, si ritirò tre anni dopo, a 22 anni. Lasciò tutto, mise all’asta la sua medaglia olimpica per aiutare le vittime dello tsunami asiatico del 2004 e si allontanò completamente dallo sport. Ma nel 2011, otto anni dopo, decise di tornare. Si qualificò per Londra 2012, dove fu quinto nei 50 stile. Però, il vero capolavoro arrivò a Rio: a 35 anni, vinse di nuovo l’oro olimpico nella sua gara, sedici anni dopo il primo trionfo. Un risultato che sfida il tempo, ma soprattutto racconta una storia umana di seconde possibilità.

Anche nel nuoto femminile, le carriere lampo – interrotte e poi riprese – si moltiplicano. Come quella della lituana Ruta Meilutyte, che a soli 15 anni, nel 2012, stupì il mondo vincendo l’oro nei 100 rana a Londra. Una ragazzina bionda, potente e veloce come poche, capace di infrangere record e dettare legge nella rana mondiale. A 17 anni aveva già vinto tutto: Olimpiadi, Mondiali, Europei. Ma il peso di un successo così precoce, le pressioni e qualche battuta d’arresto la spinsero a dire basta nel 2019. Aveva 22 anni e sembrava finita. Invece nel 2022 è tornata, più forte, più matura, più serena. Ha vinto il bronzo mondiale nei 100 rana a Budapest, l’oro nei 50, poi di nuovo oro a Roma, a Doha, a Budapest e perfino nel 2023 a Fukuoka, dove ha stabilito un nuovo record mondiale nei 50 rana: 29"16. Il talento, si sa, non ha scadenza.

Il caso Titmus riapre una riflessione: perché tanti campioni della vasca si ritirano così presto? La risposta è complessa. Da un lato, la preparazione per l’élite del nuoto è sempre più totalizzante: allenamenti estenuanti, pressione mediatica, sacrifici personali. Dall’altro, oggi gli atleti parlano di più, ascoltano di più, si ascoltano di più. Il benessere mentale è finalmente una priorità. Phelps stesso, dopo il ritiro, è diventato uno dei più attivi sostenitori della salute mentale degli sportivi. E in un’epoca in cui la performance è richiesta in ogni istante, dire “basta” diventa un atto di coraggio, non di debolezza. Ciò che accomuna molti di questi atleti è la difficoltà di trovare un nuovo senso lontano dall’acqua. La piscina è tutto, fin da bambini e quando finisce, resta un vuoto. Ma proprio per questo, il ritorno spesso non è solo un tentativo di vincere ancora, ma di ritrovare sé stessi. E non è detto che per farlo serva un oro, ma a volte, basta sentire di nuovo il corpo che scivola sull’acqua, il suono ovattato della vasca, la connessione profonda con ciò che si è stati. Ariarne Titmus lascia con un palmarès da leggenda e il rispetto del mondo del nuoto. Che il suo sia un addio o solo un arrivederci, lo saprà solo il tempo. Ma una cosa è certa: la corsia del ritorno è sempre lì. Stretta, silenziosa, affollata di sogni e mai davvero chiusa.