Addio a Giuseppe "Geppino" D'Altrui, capitano del Settebello e leggenda della pallanuoto italiana

E’ morto a 89 anni Giuseppe “Geppino“ D’Altrui, mitico capitano del Settebello che il 3 settembre 1960 vinse l’oro alle Olimpiadi di Roma, sotto la guida dell’ungherese Endre Zolyomy, precedendo Unione Sovietica, Ungheria e Jugoslavia che allora dominavano la scena. È un pezzo della storia italiana, e non solo sportiva, che se ne va: quella nazionale, vincendo a sorpresa nell’Olimpiade di casa che coincideva con la rinascita e il boom di un paese uscito dalle difficoltà del dopoguerra, fu per sempre Settebello. Il soprannome alla pallanuoto azzurra risaliva in realtà al 1948, quando l’oro di Londra si legà alla leggenda dei giocatori della Rari Nantes Napoli. Un mito proseguito a Barcellona ‘92, quando in acqua a vincere il terzo oro olimpico per l’Italia c’era un altro D’Altrui, il figlio Marco.

“Geppino“ era nato a Napoli nel 1934. In Nazionale arrivò a 75 presenze, prendendo parte anche ai Giochi di Melbourne nel 1956 e di Tokyo nel 1964. È stato giocatore di Rari Nantes Napoli e Fiamme Oro. Il 15 dicembre del 2015 D’Altrui era stato insignito dal Coni del collare d’oro al merito sportivo. Da allenatore guidò poi la Rari Nantes Napoli, Salerno, la SS Nicola Mameli, Pescara e Chiavari.