Addio a Mimmi Mazzetti: il commosso saluto degli Ultras Perugia

Non poteva mancare l’affetto dei tifosi. Tra i tanti messaggi di cordoglio arrivati dopo la morte di Mimmi Mazzetti, giornalista ed allenatore che ha legato la sua storia professionale al Perugia dei miracoli, collaborando con numerose televisioni locali grazie alla sua trasmissione “Ed è goal”, è arrivato anche il pensiero da parte degli Ultras biancorossi. I tifosi della Nord ieri pomeriggio hanno appeso uno striscione sul cancello dello stadio Curi per salutare Mazzetti. "Ed è goal per sempre... Ciao Mimmi". Così gli Ultras Perugia ricordano Mimmi che oggi riceverà l’ultimo saluto alle 10,30.

Il corteo funebre, per coloro i quali volessero partecipare al suo ricordo, muoverà alle 10 dalla casa funeraria Ifa Passeri di San Sisto. Le esequie avranno luogo stamattina alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria del Colle in via Leonardo da Vinci a Perugia. Successivamente, le spoglie riposeranno al cimitero comunale di Perugia.

A ricordare Mazzetti, le istituzioni con un messaggio della sindaca Ferdinandi e dell’assessore Vossi. "Ci uniamo al dolore della famiglia e di tutto lo sport umbro – sottolineano Ferdinandi e Vossi – per la scomparsa di un personaggio che ha fatto la storia del calcio e del giornalismo televisivo nella nostra regione, sempre con toni e modi educati e pacati. Un uomo d’altri tempi che ha legato il suo nome e la sua voce alla pagina più bella del Perugia calcio, quella del Grifo dei miracoli. Il suo “Ed è goal” mancherà ai tifosi biancorossi ed a tutti coloro che lo hanno stimato ed apprezzato".

Anche il centro Coordinamento ha voluto ricordare Mimmi Mazzetti. “Il Coordinamento si unisce al dolore per la scomparsa di Mimmi Mazzetti e porge le più sentite condoglianze alla famiglia per la morte del caro Guglielmo. Un tifoso dei tifosi, biancorosso d’hoc, sempre presente e vicino ai colori della città, la sua storia, insomma uno di quelli che non si scorderanno, per attaccamento e abnegazione come solo un vero tifoso sa fare. Personaggio di riferimento, spirito di osservazione ed ironia immancabile, sia davanti che dietro la telecamere".