Addio a Raffaello Paloscia. Decano dei giornalisti. Raccontò i due scudetti

C’era un tempo in cui nei giornali lavoravano dei giganti (e qui vorremmo tanto usare la maiuscola). Erano nascosti dietro un volto buono, un animo gentile, la mente aperta ai giovani. Raffaello Paloscia è stato un gigante della "Nazione": se n’è andato a 97 anni (era nato a Urbino nel 1928) dopo aver lasciato un’impronta indelebile nella redazione sportiva. Ha raccontato, prima sul quotidiano e alla fine in tv, i due scudetti vinti dalla Fiorentina (1955-56 e 1968-69), unico caso nella nostra categoria, gli ultimi due mondiali vinti dall’Italia (1982 e 2006), alcune Olimpiadi, fra le quali quella, drammatica, del 1972 a Monaco di Baviera, con Settembre nero. Quindi non solo sport ma cronaca battente. Con Giordano Goggioli capo e lui vice ebbero l’idea di far nascere il primo fascicolo sportivo del lunedì in un giornale politico. Alla Nazione Raffaello ha attraversato tanti decenni da protagonista. Una volta capo dello Sport (questo sì maiuscolo) ha insegnato il mestiere nei fatti, con l’esempio: facendo rifare pezzi poco precisi e insufficienti, ad esempio, mai rinunciando a un sorriso bonario. Nelle notti in redazione, soprattutto la domenica, verso le due mangiava una mela verde, ad allontanare la fame e la stanchezza. E il pomeriggio, sul tavolo la sua radiolina rossa con cui ascoltava "Tutto il calcio minuto per minuto". Sono racconti tramandati da colleghi-fuoriclasse. Ve li citiamo come una formazione della Fiorentina: Beppe Pegolotti, Giordano Goggioli, Giampiero Masieri, Carlino Mantovani, Giorgio Moretti, Athos Di Clemente, Sandro Picchi, Alessandro Fiesoli, Luca Frati, Angelo Giorgetti. A proposito, ora che Raffaello non c’è più, siamo curiosi di sapere che cosa gli intitoleranno le istituzioni di Firenze. Alla moglie Annamaria, ai figli Alberto e Fulvio, le condoglianze della Nazione, la seconda casa di Raffaello.