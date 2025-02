Affondato il Gallarate. Tarros vince a valanga

TARROS SPEZIA108BASKET GALLARATE91(27-22, 53-50, 83-63)

TARROS SPEZIA: Pettinaroli 9, Manto 14, Ramirez 14, Fionn ne, Gogishvili 3, Merlo 11, Loschi 21, Giacomazzi ne, Morciano 22, Steffanini, Tedeschi 2, Dias 12. All. Mori (23/42 da 2, 16/31 da 3, 14/23 TL).

BASKET GALLARATE: Bettanti, Bloise 5, Orlando 5, Fedeli ne, Chiapparini 16, Antonelli ne, Mercante 4, Golino 2, Molteni 13, Redaelli 12, Chinellato 21, Genovese 13. All. Mosti. (23/44 da 2, 7/24 da 3, 24/29 TL).

Arbitri: Giacomo Russo e Mattia Parigi di Firenze.

LA SPEZIA - Un successo netto e meritato che viene diluito nel finale dopo aver raggiunto anche il +30 al 35° con la tripla di Loschi che valeva il momentaneo 101-71. Una Tarros che vince a valanga su Gallarate priva di Fioravanti ed Antonelli ma che aveva portato i 3 nuovi arrivi Bettanti, Chiapparini e Genovese; un successo che vale nella rincorsa a uno dei primi tre posti che daranno la matematica certezza della salvezza. Il match vive praticamente sui primi due tempini in cui la Tarros sbaglia molto da sotto e dalla lunetta ma trova sicurezza da oltre l’arco. Manto, partito in quintetto, inaugura la serata e chiuderà con un 4/4 personale da tre e tante altre buone indicazioni, seguito a ruota dal solito Morciano. Manca qualcosa in difesa, che arriva dopo il riposo lungo. La Tarros mette la museruola agli ospiti senza perdere fluidità offensiva: Merlo con le sue accelerazioni offre il primo strappo (65-55, 24°) ma sono soprattutto gli ultimi 4’ e mezzo del 3° tempino col parziale di 15-0 a dilatare il gap. Gallarate sembra sul punto di crollare col solo Chinellato a cercare di arginare i bianconeri. Dopo aver raggiunto il +30 la Tarros di fatto cerca solo di amministrare le energie con i lombardi che rendono meno amara la trasferta in Liguria. "Abbiamo dato la svolta nel 3° tempino – commenta Marco Mori – ; abbiamo avuto il giusto atteggiamento per ottenere una vittoria che reputo fondamentale". Sabato a Torino contro la capolista.

Gianni Salis