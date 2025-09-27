Acquista il giornale
Ai campionati di Kigali arriva la nostra prima medaglia d’oro. Il diciottenne fa il bis con il titolo juniores conquistato nel 2024. Finn, la mia Africa: assolo per il trionfo iridato Under 23

di MASSIMO SELLERI
27 settembre 2025
Lorenzo Mark Finn si laurea campione del mondo under23 trionfando nella prova in linea che si è tenuta ieri a Kigali in Ruanda. L’azzurro diciottenne nato a Genova il 19 dicembre 2006 ha, così, confermato quanto fatto nel 2024 a Zurigo, dove ha conquistato il titolo iridato juniores su strada. Si tratta del primo oro italiano in questa competizione e il successo è arrivato grazie ad un autentico capolavoro. A 6 chilometri dal traguardo Finn (nella foto) ha staccato lo svizzero Jan Huber mettendo a segno l’attacco che gli ha consentito di vincere la corsa e, quindi, il titolo in solitaria.

"Voglio dedicare questa vittoria alla mia ragazza Fabiana - ha spiegato il giovane talento della Red Bull-Bora Hansgrohe Rookies -. Il piano iniziale era quello di vedere cosa avrebbe fatto il Belgio e per questo la prima metà della corsa è stata molto controllata. Quando poi abbiamo dato una sgasata sul pavè, si è fatta subito selezione. Siamo rimasti prima in sei, poi in quattro e poi in due con lo svizzero Huber. All’ultimo giro sono riuscito ad attaccare e a restare da solo e a regalarmi un’altra gioia incredibile".

Il giovane campione ligure è anche il primo azzurro ad aver vinto i due titoli iridati di categoria, un’impresa che in precedenza era riuscita solo sloveno Matej Mohoric nel 2012 e nel 2013.

"È una vittoria desiderata, sperata, un successo che gratifica il lavoro della squadra. Un premio meritato per tutti noi - a parlare è Il presidente della federciclismo Cordiano Dagnoni - Lorenzo é un atleta serio, umile. Confido in un Finn protagonista al Mondiale in Trentino del 2031 ma, prima, anche alle Olimpiadi del 2028. Qui a Kigali abbiamo un bel gruppo e l’appetito viene mangiando".

© Riproduzione riservata

