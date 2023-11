Ai migliori 20 pass per il Dp World Tour. Scalise cerca il colpo. A Maiorca ultimo atto del Challenge Tour

Domani al Club de Golf Alcanada, nell’isola di Mallorca, i migliori 45 giocatori del Challenge Tour scenderanno in campo per il Rolex Challenge Tour Grand Final. La gara conclude la stagione del secondo circuito continentale e mette in palio, oltre alla possibilità di vincere il Challenge Tour, 20 pass per giocare sul DP World Tour nella prossima stagione. In campo anche quattro italiani che sono stati tra i grandi protagonisti nella stagione. Lorenzo Scalise (foto) occupa il sesto posto, Andrea Pavan il settimo, Matteo Manassero l’ottavo e sono già sicuri della "promozione". Francesco Laporta è 15° e dovrà disputare un buon torneo. Tutti hanno all’attivo almeno una vittoria in stagione, due quelle di Manassero, e possono ambire alla vittoria nell’ordine di merito. Ai primi tre potrebbe bastare addirittura il quinto posto per scavalcare l’attuale leader lo spagnolo Manuel Elvira. Pavan (2011) e Laporta (2019) fanno parte dell’albo d’oro del torneo e si sono già imposti nel ranking. ntanto gli azzurri si presentano al Grand Final con un altro primato sul Challenge Tour in un anno in cui ne hanno già stabilito uno relativo alle vittorie (al momento cinque, due di Manassero e una di Pavan, Scalise e Laporta): mai nella storia del circuito ce ne sono stati tre tra i primi dieci e quattro tra i primi 20 dell’ordine di merito (massimo due e tre). Montepremi 500mila euro.

Andrea Ronchi