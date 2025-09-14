Ai tricolori in Umbria. Almici non sbaglia un colpo ed è ancora campionessa d’Italia

Camilla Almici si è confermata campionessa italiana di tiro dinamico, ma il terzo titolo tricolore non ha “placato“ la voglia di vincere dell’atleta di Ghedi, che ha subito spinto il suo sguardo in avanti ed è già concentrata sull’appuntamento più importante della stagione. L’atleta azzurra, infatti, partirà venerdì 19 settembre alla volta del Sudafrica, dove nel prossimo fine settimana parteciperà al Campionato del Mondo con l’ambizioso obiettivo di ribadire i due ori (nell’individuale e a squadre con l’Italia) conquistati nel 2022 in Thailandia. "Ripetersi - sorride la ventisettenne portacolori della nazionale italiana - non è mai facile. In questi mesi tutte le migliori tiratrici del panorama internazionale si sono allenate per farsi trovare pronte al meglio all’appuntamento con il Mondiale. Anch’io ho cercato di prepararmi a dovere e mi sono concentrata soprattutto sulla mia prova. Al di là di quello che possono fare le mie rivali, in effetti, devo pensare innanzitutto alla mia prestazione, a non commettere errori e a dare sempre il massimo. Se riesco a fare questo, quello che fanno le altre viene in secondo piano".

Una convinzione che ha guidato ancora una volta Camilla Almici sul primo gradino del podio al Campionato Italiano che si è svolto a Magione durante il primo fine settimana di settembre. Diverse rivali hanno messo in gioco il meglio del loro repertorio, ma la tiratrice bresciana, campionessa uscente, ha tenuto ben stretta la corona tricolore ed ha costretto alla piazza d’onore un’atleta di indubbia caratura come Chiara Neviani. La Almici, dunque, ha potuto centrare una nuova vittoria che ha confermato le sue qualità e il buon momento di forma con il quale l’azzurra, nel prossimo weekend in Sudafrica, potrà giocare carte importanti in una competizione che vedrà in lizza per il successo le migliori tiratrici di tutto il mondo.

Se in Thailandia in pochi, forse, si aspettavano il doppio oro della bresciana, ora le aspettative sono alte, ma la tesserata del Team CZ non si lascia condizionare: "In una gara importante come il Mondiale - termina con convinzione - tutti vogliono vincere. Ovviamente, per me, sarebbe bellissimo riuscire a confermare il titolo mondiale conquistato in Thailandia. Posso solo dire che mi impegnerò al massimo e cercherò di non commettere errori. Alla fine della mia gara vedrò quello che sarà riuscita a fare e come saranno andate le altre".