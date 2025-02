Al calciomercato il finale è del Cesena. I romagnoli soffiano Russo alla Reggiana

La Reggiana ha provato fino all’ultimo ad assicurarsi Flavio Russo, centravanti classe 2004 del Sassuolo, ma il Cesena che lo aveva chiesto per rimpiazzare Kargbo (ceduto al Blackburn Rovers) ha avuto la meglio. Niente uscite per i granata nel reparto avanzato e dunque niente entrate. Come da copione. Adesso i romagnoli potranno probabilmente schierarlo già nel derby di domenica proprio contro la Regia.

Alto 189 centimetri per 80 chilogrammi, Russo è una punta centrale che ha letteralmente dominato il campionato Primavera, trascinando i neroverdi alla vittoria finale con ventitre gol in trentaquattro presenze.

Nonostante la giovane età ha comunque già dimostrato di poter far bene tra i professionisti. Due reti per lui nei quattrocentosette minuti che Grosso gli ha concesso fin qui, gol decisivi per battere la Salernitana e quel Cesena dove si è accasato. Nel primo pomeriggio si era vociferato di uno scambio Kabashi-Zuccon con la Juve Stabia, ma il centrocampista delle ‘Vespe’ è approdato alla Salernitana: nulla di fatto anche in questo caso. Ufficiale, invece, la cessione di Alessandro Fontanarosa, con il difensore di proprietà dell’Inter che passa in prestito alla Carrarese. Il mancino classe 2003 chiude la sua esperienza in granata con dieci presenze e 752 minuti totali. Tesserato, invece, Filip Brekalo il laterale sinistro che era arrivato in estate, ma che si era subito infortunato al ginocchio. Il classe 2002 croato, fratello del più celebre Josip ex Torino e Fiorentina, è sulla via del recupero definitivo dopo l’intervento chirurgico che l’ha tenuto ai boxper diversi mesi. È quindi molto difficile, in poche parole, che possa dare una mano già nelle prossime partite e il suo reintegro va visto in prospettiva. La squadra riprenderà oggi pomeriggio gli allenamenti agli ordini di mister Viali in vista del derby col Cesena, in scaletta domenica alle 15 al ‘Città del Tricolore’; il programma prevede oggi una doppia seduta (mattino e pomeriggio), domani solo al pomeriggio e poi si proseguirà con due sedute pomeridiane (venerdì e sabato) entrambe chiuse al pubblico. Le prevendite sono già attive attraverso il circuito ‘Vivaticket’, ma i tagliandi sono disponibili anche al ‘Reggiana Calcio Store’ di via Piccard 16/B aperto il martedì e il mercoledì pomeriggio (dalle 15 alle 19) oppure il giovedì, venerdì e sabato (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19) oppure lo saranno anche il giorno della partita, ai botteghini, a partire dalle 13,30 e fino alle 15,45.

La prevendita per i quattromila posti disponibili nel settore ospiti (Curva Nord) sarà attiva solo fino alle 19 di sabato e i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente dai residenti nella provincia di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Invece la prevendita per il settore Est (Distinti) è riservata ai residenti nella provincia di Reggio Emilia o ai possessori della Regia Fidelity Card. Fino a ieri erano stati venduti 656 biglietti di cui 479 nel settore destinato agli ospiti.

Francesco Pioppi