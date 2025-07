Al campionato nazionale di Conegliano Veneto, argenti per Carrara e Olivieri, bronzo per Zanna. Judo, tre medaglie per il Budokan

Nel weekend appena trascorso si è svolto in terra trevigiana il Campionato Nazionale Endas di Judo. La cornice della kermesse era il Palastadio di Conegliano Veneto (Treviso), per un evento che ha visto l’organizzazione a cura dell’Ente di Promozione Sportiva e del locale Judo Club. Circa trecento gli atleti partecipanti tra cui era presente, da Bologna, una formazione di tre atleti del Budokan Institute, accompagnati e seguiti in gara da Ilenia Paoletti, già pluricampionessa Italiana, europea e mondiale master.

Molto positiva la prova dei judoka bolognesi che si sono cimentati sia nella specialità lotta in piedi (tachi waza) che in quella di lotta al suolo (ne waza) centrando il podio in entrambi i casi. Lotta in piedi: Lorenzo Carrara ha appeso al collo la medaglia d’argento nella categoria dei pesi leggeri mentre, nella categoria dei medio massimi, Thomas Zanna ha conquistato la medaglia di bronzo; medaglia d’argento infine per Leonardo Giorgio Olivieri nella categoria dei pesi medi.

Il meglio lo hanno dato Thomas Zanna e Leonardo Giorgio Olivieri nella lotta a terra, specialità nella quale entrambi gli atleti hanno conquistato la medaglia d’oro nelle rispettive categorie di peso.