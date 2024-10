Al Curi arriva il Milan dei big. Attesa per il baby Camarda

Ultimo in classifica insieme al Legnago Salus con sei punti anche se con una partita in meno. In questo caso i soldi non danno la felicità e i punti in graduatoria al Milan Futuro, prossimo avversario dei biancorossi che arriverà privo dei big Ballo Touré e Jimenez squalificati, ma probabilmente con il fenomeno del momento Camarda. Già, perché secondo transfermarkt I giovani rossoneri tutti insieme valgono qualcosa come 35,21 milioni di euro. Cinque volte più della Ternana (6,90), dell’Ascoli (5,98), della stessa Spal (5,65) e del Perugia, buon quinto a 5,34. Il solo Camarda vale 10 milioni, più o meno due volte il Perugia, poi seguono i laterali Jimenez (4) e Ballo-Tourè (3) e il centrale Zeroli (3,5). Seguiti dal terzino Bartesaghi (1) dal mediano Vos (2,5) e dall’ala sinistra Traorè (1,5). Tra loro c’è anche il 20enne Andrea Bozzolan, che un anno fa in biancorosso. Camarda, 16 anni e 268 giorni, ha riscritto la storia per il suo debutto: è il più giovane italiano in Champions League e il più giovane esordiente nella storia del Milan in questa competizione. Dopo la sfida di Champions, il calciatore aveva possibilità di essere inserito in prima squadra per il prossimo turno di campionato, ma il rinvio (per maltempo) della partita di serie A di sabato dei rossoneri di Fonseca a Bologna potrebbe aprire le porte a Bonera che potrebbe averlo a disposizione per la partita di domenica al Curi contro la squadra di Formisano.

La prima esperienza del Milan Futuro non sta andando secondo previsioni. In questo scorcio di campionato i rossoneri hanno conquistato una sola vittoria, contro la Spal, poi hanno infilato cinque sconfitte (tre in casa e due fuori con Entella, Ascoli, Rimini, Pianese e Legnago Salus) e pareggiato in tre circostanze (Carpi, Torres e Lucchese).