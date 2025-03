Al "Curi" è un Perugia da sesto posto. Ma per sabato non mancano i dubbi

Sette punti in tre partite, una vittoria, l’ultima, arrivata anche con quel pizzico di fortuna che sembrava aver abbandonato il Grifo in questa stagione. Un cammino che lascia un filo di speranza e perché no anche di ambizione in questo rush finale che vedrà il Perugia impegnato in sfide tanto affascinanti quanto complesse.

Mancano sette incontri (quattro da giocare al Curi) con la pratica salvezza praticamente archiviata (otto punti di vantaggio) e con l’ultimo posto dei play off che dista tre punti. L’appuntamento di sabato, ancora in casa, potrebbe regalare ulteriore fiducia: il cammino interno, grazie alle ultime due vittorie di Cangelosi con Ascoli e Torres, a risultati non da buttare nella gestione Zauli, è da sesto posto in classifica, con 25 punti conquistati. Lo score racconta di sette vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, con diciotto reti all’attivo e dodici quelle subite.

Le prossime sette partite vedranno i biancorossi impegnati al Curi contro Legnago Salus, Pineto, Sestri Levante e Pontedera (ultima giornata). Ben più complesso il cammino fuori casa: il Perugia dovrà cercare di risollevare una situazione drammatica lontano dal Curi contro Ternana, Arezzo e Campobasso. Sfide che, ricordiamo, vedranno il Grifo senza tifosi al seguito per il divieto di trasferta per quattro mesi che ha colpito i sostenitori dopo i fatti in autostrada contro i tifosi della Lucchese.

Ma intanto la partita di sabato è alle porte e non mancano i dubbi per Vincenzo Cangelosi. Soprattutto a centrocampo, perché Torrasi è stato squalificato, Bartolomei si è infortunato e potrebbe averne per parecchio tempo e Broh resta in dubbio. Dubbi anche per l’attacco, perché per Montevago si decide solo oggi: l’attaccante, infatti, dovrebbe rientrare in gruppo oggi ma resta da capire se sarà pronto per il prossimo incontro. In difesa, invece, Lewis dovrebbe strappare la prima convocazione in questo campionato.