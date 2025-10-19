Al PalaRuggi dilaga 78-100 la Luiss Roma, imbattuta e troppo forte al momento per la squadra di Galetti: non bastano i 21 punti di Kucan. Virtus Imola, è notte fonda: quarto ko di fila

VIRTUS78LUISS ROMA100

VIRTUS : Baldi 11, Errede 4, Kucan 21, Tambwe 3, Melchiorri 6, Santandrea ne, Metsla 2, Cosma ne, Sanviti, Pollini 14, Boev 13. All.: Galetti.LUISS ROMA: Jovovic 7, Fernandez 20, Casella12, Fallucca 14, Pasqualin 11, Sylla 11, Atamah 4, Cucci 12, Salvioni 9, Graziano. All.: Righetti.

Arbitri: Yang Yao, Cieri e Castellaneta.

Note. Parziali: 17-31, 35-53, 61-77. Tiri da 3: Imola 5/16, Roma 14/24. Tiri da 2: Imola 15/41, Roma 19/33. Tiri liberi: Imola 15/26, Roma 16/22. Rimbalzi: Imola 27, Roma 36.

Quarta sconfitta consecutiva per la Virtus, che al PalaRuggi può ben poco contro una Luiss imbattuta e destinata a recitare un ruolo da assoluta protagonista in questo campionato. In avvio, Errede sostituisce Mazzoni, ai box per l’infortunio alla caviglia, mentre Righetti parte con un quintetto super fisico inserendo Sylla al posto dell’assente Bottelli. Due buone iniziative del rientrante Boev danno coraggio alla Virtus, e le due consecutive triple di Kucan completano un illusorio +6 (13-7) al 4’. Righetti chiama time-out e la risposta della Luiss è veemente. Le seconde linee, si fa per dire, realizzano un break terrificante: 2-10 col sorpasso del ‘Lobito’ Fernandez. Imola perde qualche pallone di troppo e dietro è rottura prolungata. Il parziale diventa una emorragia: 4-24 con la Virtus già alle corde. La Luiss dilaga e tocca il +24 (22-46) facendo calare il sipario già ben prima della sirena. Imola questa volta, se non altro, non molla, alza i giri in difesa e torna a -12 (50-62) grazie al solito Kucan, il migliore dei suoi. Nonostante il coraggioso tentativo della Virtus, la Luiss riaccelera e controlla fino alla sirena col piglio della grande squadra.

Federico Boschi