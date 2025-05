Al via le qualificazioni del Memorial Poppy Vinti al Junior Tennis Perugia

Domenica allo Junior Tennis Perugia scattano le qualificazioni della quinta edizione del Memorial Poppy Vinti, torneo internazionale di singolare e doppio, quest’anno inserito nel circuito Tennis Europe ITF e dedicato all’Under 16 maschile e femminile.

Per il singolare maschile la FITP ha concesso ‘inviti’ a Andrea Cerbo, Leonardo Barbero, Federico De Matteo, Adriano D’Amico, Paolo Noto, Simone Romano e Flavio De Tommaso mentre il club ospitante, lo Junior, ha concesso la chance di disputare il tabellone di qualificazione a Tommaso Tarpani, Francesco Tarpani e Paride Pompei.

Per il singolare femminile invece wild card federali per Emma Sereni, Bianca Francesconi, Martina Perrone, Lu Knapik, Gioia Angeli e Gaia Arada mentre per lo Junior Tennis Perugia sono andate ad Olivia Campanile, Aura Guerrieri, Annaluisa Copeta ed Alessandra Mela.

Al momento le due entry list sono capeggiate dal sardo Lorenzo Rocco, tesserato per il Tennis Club Cagliari e dall’abruzzese Sara La Noce, del Circolo Tennis Mosciano.