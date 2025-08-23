Aldegheri sul monte. È l’Angels azzurro

Il grigio è una questione di colori nascosti dall’ombra. Quando, tra una trasferta e l’altra, stante il fuso orario, abbiamo il tempo per parlare con Samuel Aldegheri, il pitcher dei Los Angeles Angels si trova a Huntsville, in Alabama, impegnato con la squadra del Doppio A. Fuori dalla finestra della sua camera d’hotel, l’America: "La vista cambia spesso perché viaggiamo di continuo. Una settimana alberghi in mezzo al verde, con distese infinite di alberi e prati; quella dopo, palazzi, grattacieli, grigio. Non c’è un punto fisso".

Il mondo, e la storia di una vita, è quello che si vede oltre il vetro. "A casa a San Martino Buon Albergo, invece, la vista era sempre la stessa. Dalla finestra della mia camera vedevo un angolo di cortile, grigio anche quello, dove il sole non arrivava mai. Eppure è lì che ho passato ore con mio fratello a lanciare e ad allenarmi, a immaginarmi dove sarei arrivato".

Aldegheri, come è arrivato in Major League?

"Ho iniziato da bambino. Volevo giocare a calcio, come tanti, ma mio fratello Mattia già giocava a baseball. Un giorno un allenatore mi chiese se volessi provare e io, senza pensarci, dissi di sì. Avevo quattro anni. Forse mi attirava proprio il fatto che fosse qualcosa di diverso. Non ho più smesso".

Da Verona all’America il passo è lungo. Chi l’ha spinta a casa base?

"Proprio mio fratello. È sempre stato lì, nei momenti belli ma soprattutto in quelli difficili. Mi ha allenato quando ero piccolo, mi ha spronato quando volevo mollare. Ha creduto in me prima che lo facessi io stesso. È il mio primo tifoso e ancora oggi sono convinto che senza di lui non sarei mai arrivato qui".

Cosa significa per un giovane italiano entrare nell’orbita MLB?

"All’inizio sei fuori contesto. Ti guardano come un esperimento. Nemmeno sanno che in Italia si gioca a baseball. Pensano che tu sia l’italo-americano di New York. Ma poi capiscono che se sei lì è perché te lo sei guadagnato. In campo non conta da dove vieni ma solo cosa sai fare. E lì ti giochi tutto".

Com’è stato l’adattamento alla realtà americana?

"Uno shock. Il livello, i ritmi, le strutture, il fatto che qui il baseball è una lingua madre. Avevo 17 anni e mi sono sentito piccolo, ma mai fuori posto. Ho dovuto crescere in fretta, soprattutto dal punto di vista mentale. Fortunatamente però ho sempre avuto supporto dai miei familiari e amici, e le cose sono diventate più semplici con il passare del tempo".

Qual è stato sinora il suo momento di gloria?

"La mia prima vittoria in Mlb, il 6 settembre 2024, contro i Texas Rangers. Vincemmo 5-1, lanciai sei inning e concessi solo un punto. Era la mia seconda partita. È un giorno che porterò sempre con me".

Cos’ha capito degli Stati Uniti, e cosa ancora le sfugge?

"Ho capito che qui tutto è possibile, ma niente è facile. È un Paese costruito sulla competizione. Non ti chiedono chi sei, ma dove vuoi arrivare. È affascinante, a volte anche magnetico. Ma non mi piace la solitudine che si percepisce sotto tutta questa corsa. In Italia siamo forse più incasinati, ma anche più legati, soprattutto alla famiglia".

Davvero il baseball spiega l’America?

"Sì, è un gioco che premia pazienza, disciplina, resilienza. È pieno di dettagli invisibili. Come il sogno americano, ci arrivi con fatica, e basta un errore per farlo svanire".

Lei in che lingua pensa?

"Dipende. Quando sono solo, o devo prendere decisioni importanti, in italiano. Quando chiamo nonna, in dialetto veronese. Ma in campo ormai penso in inglese: è più diretto, tecnico, veloce. Mi viene naturale".

La sua storia suscita curiosità, ma c’è una domanda che non le hanno mai fatto?

"Sì. Nessuno mi chiede mai cosa mi costa davvero questa vita".

Rimediamo noi. Quanto le costa?

"Inseguire un sogno è bellissimo, ma ha un prezzo. Mi manca la mia famiglia, la mia fidanzata, i miei amici. Mi manca l’estate italiana, il mare, le colline intorno a Verona. Mi manca il tempo lento, il dolce far niente, che qui sembra quasi un difetto. Ma è una scelta che ho fatto io, con consapevolezza. Non è una rinuncia, è un sacrificio. Per arrivare dove voglio, so che adesso non posso avere tutto. E va bene così. Anche se ormai in Italia mi chiamano tutti ‘l’americano’, in campo lo sono, ma fuori resto sempre un semplice ragazzo di San Martino".