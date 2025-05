Alessandro Seghetti: futuro incerto tra rinnovo e mercato per l'attaccante del Perugia

Il futuro di Alessandro Seghetti non è già scritto. Quella dell’attaccante è una situazione in attesa di sviluppi, all’apertura del prossimo mercato. Ma c’è almeno una certezza: il calciatore, che ha il contratto in scadenza nel 2026, non se ne andrà da Perugia a paramentro zero. O partirà in questa sessione di mercato o metterà nero su bianco per allungare il contratto con la società. Il nodo sono i tempi del rinnovo contrattuale del calciatore classe 2004. La firma sul rinnovo dell’intesa, che il Perugia vorrebbe fare presto per avere più forza in sede di mercato, potrebbe invece slittare all’inizio del nuovo campionato, sempre che il giocatore sia ancora biancorosso. In questa sessione di trattative l’entourage del calciatore cercherà una soluzione che possa andare bene a tutti, a Seghetti e al Perugia, visto che ci sono ottimi rapporti tra il ds Meluso e Pagliari, procuratore del calciatore. Una cessione che potrebbe far fare il salto al giovane attaccante e che possa portare qualcosa di sostanzioso alle casse di Pian di Massiano. Nel caso in cui non dovesse arrivare nulla di così appetibile, il calciatore resterà in biancorosso e a fine mercato metterà nero su bianco con la società di Faroni. Dopo una prima stagione tra i grandi con 8 gol in campionato, ma soprattutto appena due gare saltate e per squalifica, la lunga estate delle trattative che non ha portato però ad una firma (lo Spezia era la società più vicina). E un campionato da dimenticare in fretta. In questa stagione, che si è concluso con il mancato accesso agli spareggi play off, infatti, Seghetti ha avuto poche chance per fare il salto di qualità, fermato da infortuni che ne hanno condizinato il rendimento. La stagione era iniziata con una rete in Coppa Italia e due assist. Poi in campionato, 21 presenze (ma a volte solo manciate di minuti) con tre gol e quattro assist.