Alessia Maurelli si ritira: addio alle gare per la capitana delle Farfalle

La capitana delle Farfalle si ritira. A 28 anni Alessia Maurelli (nella foto), medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi con la nazionale azzurra di ginnastica ritmica, ha annunciato l’addio alle gare. Con tre Olimpiadi e due medaglie di bronzo in bacheca, oltre a cinque mondiali vinti, la campionessa azzurra nata in Piemonte, ma cresciuta sportivamente a Ferrara dopo il trasferimento a Occhiobello, ha deciso che era ora di voltare pagina.

Alessia, a Parigi il suo fidanzato Massimo Bertelloni le chiese di sposarla dopo il bronzo. Vi state preparando?

"In realtà prima devo pensare alla laurea, che conto di prendere l’anno prossimo in giurisprudenza, ramo comunicazione d’impresa. Tra traslochi e cambi di lavoro per entrambi, abbiamo deciso di prendercela un po’ con calma, mi dicono che preparare le nozze sia un bello stress".

Dai due anelli ai cinque cerchi: che effetto le fa avere i record di longevità in azzurro?

"Io non li ho mai cercati, ho sempre fatto sport perché mi fa stare bene. Poi ti guardi indietro e dici: però, sono arrivata ai record. Mi rendono ancora più orgogliosa, ma ho sempre vissuto la ginnastica senza l’ansia del risultato, è uno sport che fai solo se hai tanta passione".

E richiede tanti sacrifici fin da bambina. Ne valeva la pena?

"Assolutamente sì. Chi fa ginnastica a questi livelli vi dedica tutta la sua vita".

La gioia più grande?

"Ce ne sono tante, personali e di squadra. La mia prima medaglia olimpica a Tokyo, la sognavo da anni".

La delusione più forte?

"Il periodo del Covid è stato pesantissimo, avevo dubbi sul futuro e con le Olimpiadi in dubbio mi ero ritrovata senza un obiettivo. Ho pensato anche di ritirarmi. Noi atleti siamo un po’ masochisti, ci piace fare fatica, ma per un risultato".

La vostra disciplina non concede margine d’errore.

"Questa è una cosa molto pesante sul piano psicologico, questo sport a un certo punto arriva ad essere non più fisico, ma mentale. A me è capitato anche il contrario, in alcune gare speravo di essere un po’ più agitata perché quella adrenalina mi faceva stare più attenta. Alle compagne ho sempre detto di pensare al presente, ricordarsi gli errori può portarne altri".

Sapere che ci sarà sempre un prima e un dopo le Farfalle?

"Quando vedi che tutti familiarizzano con la tua squadra, capisci di aver creato un’eredità".

Mai avuto momenti di vuoto come quelli di Simone Biles?

"C’è sempre un senso di responsabilità, soprattutto per la capitana. Dopo una vittoria è bello metterci la faccia, ma devi farlo anche dopo una sconfitta. Capisco quello che ha detto Biles, anche io ho passato periodi brutti in cui la testa mi diceva: stop".

Come ha vissuto la vicenda delle accuse di presunti abusi psicologici ai danni di alcune sue compagne?

"Ci ha toccato e mi ha toccato molto in prima persona come capitana. Gli ultimi sono stati anni duri perché abbiamo passato mesi a non allenarci neanche, tra mille interrogatori. Purtroppo la vicenda non è ancora conclusa. Per rispetto delle indagini, della mia persona e di tutte le persone coinvolte mi sono sempre sbilanciata il meno possibile. Però lo sport insegna che poi parli con i fatti. Io credo che già la mia storia sia un fatto certificato, penso di avere una personalità e di aver sempre scelto cosa fare nella vita. Sono fiera e soddisfatta di tutto ciò che ho fatto e già questo secondo me è sintomatico di un ambiente in cui le ginnaste rimangono il più a lungo possibile, lo dice un’età media delle ginnaste superiore a quella di molte altre nazioni".

Questa storia sporca l’immagine di una squadra che ha fatto cose bellissime.

"Sicuramente, anche solamente il termine Farfalle è stato un po’ infangato. C’è stata una volontà dal punto di vista mediatico di stare zitte e fare più risultati. Spero che si tornino a mettere in luce i risultati anche per rispetto verso la nuova squadra".

Resterà nella ginnastica?

"Ho già qualche idea, adesso sono stanca e ho voglia di staccare un po’. Ma la ritmica non la lascio".

Doriano Rabotti