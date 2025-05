Alessio Milani trionfa alla 50ª Cento Chilometri del Passatore

Una grandissima giornata di sport, ali di folla lungo tutto il tracciato e festa continua a sostegno degli eroici protagonisti della 50ª edizione della Cento Chilometri del Passatore, la Firenze-Faenza. Alla fine, a festeggiare davanti a tutti all’arrivo di piazza del Popolo, dopo 6 ore 50’ 29’’ sull’Appennino tra la Toscana e la Romagna, è Alessio Milani, classe ’82 dell’Atletica Monfalcone, in testa sin dal primo traguardo a Vetta le Croci, davanti al francese Julien Nison – per la prima volta alla Cento – staccato di 8’51’’ e al bolognese David Colgan dell’Atletica Castenaso che, con questo terzo posto, si aggiudica anche quest’anno il Trittico di Romagna.

Il primo a transitare, tra i quasi 3.400 partenti, alla Vetta le Croci, dopo poco più di un’ora di gara, è proprio Alessio Milani, davanti al capoverdiano Jailson Manuel Duarte Oliveira, staccato di 2’’ e al francese Julien Nison a 14’’ e al bolognese David Colgan a quasi 41’’. In campo femminile, dopo 1 ora e 15’ è Federica Moroni dell’Atletica Rimini Nord Santarcangelo a transitare per prima davanti, per una manciata di centesimi, a Ilaria Bergaglio (poi vincitrice alla fine) e Daniela Valgimigli (Liferunner) terza ma staccata di oltre 2’.

Trascorse le due ore di gara, sul traguardo di Borgo San Lorenzo – dove un tempo erano i locali a sprintare per mettersi in mostra – passa ancora Alessio Milani, sempre davanti a Duarte Oliveira (ma con 49’’ di distacco) e David Colgan a oltre 2’. Il fondamentale Passo della Colla vede primeggiare, più o meno a metà gara, vede transitare ancora al comando Alessio Milani che però vede cambiare il suo principale rivale, diventato il francese Julien Nison, staccato di 2’14’’, sempre terzo David Colgan, ora a 3’06’’.

Tra le donne, che scavallano il Passo dopo 3 ore 51’37’’, sempre al comando Federica Moroni con 30’’ di vantaggio ancora su Ilaria Bergaglio e Daniela Valgimigli, ora distante quasi 4’. Mentre ci si avvicina a Marradi, superate le quattro ore e 30’ di gara, è sempre Alessio Milani a transitare per primo: il portacolori dell’Atletica Monfalcone ha davvero tanta energia e continua a spingere al massimo delle sue energie, tanto da portare il suo vantaggio su Nison a 3’46’’91, allungando di oltre 1’ mentre David Colgan perde terreno con oltre 7’ di ritardo da Milani.

Colgan va un po’ in crisi per problemi muscolari poco prima di Brisighella, dove arriva con 16’ di ritardo dal primo.

Ugo Bentivogli