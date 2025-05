Alessio Sakara firma con BKFC Italy: pronto al debutto nel combattimento a mani nude

Dopo l’esplosivo evento nella suggestiva cornice del PalaWanny di Firenze, Alessio Sakara, icona delle MMA, ha ufficialmente siglato un accordo quinquennale con BKFC Italy. Un’intesa che lo vedrà protagonista come testimonial ufficiale del marchio tricolore del Bare Knuckle Fighting Championship ma soprattutto come futuro protagonista nell’arena: Sakara ha infatti confermato che combatterà un primo match sotto la bandiera della promotion a mani nude. "Per me è un ritorno all’essenza. Il combattimento a mani nude è il cuore della disciplina marziale, il punto d’origine. Sento che la mia storia si completerà proprio qui", ha dichiarato dopo la firma, alla presenza di Gabriel Ernesto Rapisarda, Direttore Esecutivo di BKFC Italy.

C’è solo da capire quando Sakara salirà sul ring BKFC per un primo incontro ufficiale. La data sarà svelata nelle prossime settimane ma il ritorno di uno degli striker più temuti d’Europa (e non solo) ha già scatenato un’ondata di entusiasmo, nonché di tensione tra i fighter in cerca di un match di prestigio. "Il Bare Knuckle è il mio terreno naturale. Sono nato per combattere così. Non temo nessuno: chiunque salirà con me su quel ring, saprà cosa significa affrontare un vero guerriero Italiano", ha dichiarato Sakara.

Fondata nel 2018 da David Feldman, la BKFC ha riportato in auge la spettacolarità e l’adrenalina del combattimento a mani nude, regolamentato con criteri di sicurezza moderni ma fedele alla sua natura istintiva e primordiale. La federazione è rapidamente cresciuta fino a diventare uno dei circuiti più seguiti al mondo. G.L.