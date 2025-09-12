Alex Schwazer torna a sperare, la Corte Ue apre un procedimento contro la sentenza per doping

Roma, 12 settembre 2025 – La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) ha deciso di aprire ufficialmente il procedimento contro il Governo svizzero sulla base del ricorso presentato nel 2022 da Alex Schwazer. A riferirlo è l’agenzia Agi raccogliendo informazioni dall’entourage del marciatore.

Una vicenda lunga e complessa quella che ha coinvolto il marciatore italiano, campione olimpico sulla 50 Km a Pechino 2008, la cui carriera è stata fermata da due vicende legate al doping. Ma se nel primo caso Schwazer aveva ammesso di essersi dopato, nel secondo caso l’atleta ha sostenuto la sua innocenza (inutilmente) sportive in tutte le sedi possibili mentre un tribunale penale, quello di Bolzano, lo aveva assolto evidenziando alcune macroscopiche irregolarità perpetrate nei suoi confronti dalle istituzioni anti doping.

Ma Schwazer, il cui caso era stato riportato in auge alcuni anni fa da un docufilm andato in onda su Netflix, non si è mai arreso alla condanna della giustizia sportiva arrivando fino alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Un ricorso contro la Svizzera in quanto è il Paese dove ha sede (a Losanna) il Tas (Tribunale arbitrale dello sport). Il ricorso è infatti strutturato in base alla responsabilità che può avere un Paese nel quale risiede un’istituzione dalla quale si ritiene siano stati violati dei diritti personali.

Una vicenda sportiva e personale che resta comunque incredibile quella di Schwazer che, ancora nei giorni scorsi, è sceso in pista sui 10.000 metri al campo Coni di Bolzano, migliorando il suo personale vecchio 14 anni. Essendo tesserato in Veneto per l'Asd Atletica San Biagio, ha partecipato ai campionati regionali del Trentino Alto Adige fuori classifica, segnando con 38.34 con distacco il miglior tempo della competizione. L'altoatesino ha migliorato così il suo personale Fidal su questa distanza che risale a Pergine Valsugana nel 2011 (38.50).

"E' una grandissima soddisfazione fare il personale dopo 14 anni perché sono tanti, onestamente pensavo di fare un tempo sui 39 minuti netti. Mi sentivo bene anche perché quest'estate ho cambiato alcune cose in allenamento rispetto alla primavera e sono arrivato ad un buon livello di forma".

Schwazer, 40 anni, allenato dall'ex ciclista professionista Domenico Pozzovivo, marciando in 38'34"07 ha stabilito il nuovo record europeo master e anche la quarta prestazione italiana di sempre.

"D'estate mi sono allenato cinque giorni la settimana ma con gli impegni e il lavoro non si recupera come un professionista - ha aggiunto Schwazer -. Prospettive future? Non ci sono. Con il tempo che ho a disposizione per allenarmi, una 10 chilometri è il massimo, anzi, posso arrivare a 7,5 km che sto bene e poi negli ultimi 2,5 km finisco grazie ad esperienza e capacità". Il marciatore altoatesino, che da questa stagione si occupa anche della preparazione fisico-motoria in seno all'Fc Suedtirol (serie B di calcio), dovrebbe gareggiare sui 10.000 metri in pista anche il prossimo fine settimana a Lana, sempre in Alto Adige.

Ora la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha aperto un procedimento contro il rifiuto del tribunale federale svizzero di ammettere la revisione della sentenza arbitrale del Tas del 30 gennaio 2017. La Cedu, con provvedimento del 21 agosto 2025, ha deciso di aprire ufficialmente il procedimento contro il governo svizzero sulla base del ricorso presentato nel 2022 dal campione di marcia, per il no da parte del tribunale federale svizzero di consentire la revisione della sentenza arbitrale a seguito dell'archiviazione da parte dell'autorità giudiziale italiana del procedimento penale contro Schwazer per non aver commesso il fatto. “La comunicazione del ricorso al governo – fanno sapere i legali dell'ex campione – rappresenta un passaggio cruciale nello sviluppo della procedura e nell'esame delle doglianze prospettate dall'atleta di marcia. L'allora sentenza del Tas tarpò le ali alla carriera di Schwazer confermando la colpevolezza del marciatore altoatesino”.