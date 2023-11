Alex Schwazer dice addio al sogno olimpico: Wada non concede sconto squalifica

Sfuma anche l’ultima chance per Alex Schwazer che dice addio al sogno olimpico. Non sarà in gara ai Giochi di Parigi 2024: ieri, in diretta al Grande Fratello il marciatore di 38 anni ha annunciato che non ha ricevuto dalla Wada lo sconto della squalifica per doping. "La decisione non è stata favorevole, sono dispiaciuto. Ritengo che sia una decisione profondamente sbagliata. Credo di pagare per il fatto di non aver accettato un verdetto della giustizia sportiva e di aver lottato per la mia innocenza. Valuterò nei prossimi giorni cosa fare, anche in relazione alla mia permanenza nella casa. Vi chiedo di non far drammi – conclude Schwazer -. Il tempo è a mio sfavore, fare appello diventerebbe difficile".