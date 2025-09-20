Alfio Caronti opera da più di 40 anni come chiropratico Nell’ultimo libro: "La postura è l’ombra della emozioni» descrive la sua esperienza nel curare sportivi di alto livello. L’anima si riflette nel portamento

"Può una pantera correre dietro agevolmente a una preda se le facciamo indossare quattro scarpe, anche le più comode che ci siano?". Il chiropratico comasco Alfio Caronti, 40 anni di professione alle spalle, ricorre a una bizzarra metafora per introdurre i suoi studi sulla postura.

Conclusioni raccolte nel libro ’La postura è l’ombra delle emozioni’, giunto alla seconda ristampa. Secondo Caronti – membro dell’AIC, unica associazione italiana che garantisce lo standard formativo dei chiropratici – il corpo è il primo a raccontare il vissuto. Ogni emozione, positiva o negativa che sia, lascia tracce nel modo di stare in piedi, correre e muoversi di ciascuno. La postura, dunque, non è soltanto un dettaglio biomeccanico, ma lo specchio più fedele del nostro mondo interiore.

Caronti sottolinea come la sua lunga esperienza di chiropratico abbia trovato nello sport un laboratorio privilegiato. "Emozioni, traumi, piccoli o grandi eventi segnano il corpo tanto quanto l’allenamento. Non soltanto perché il fisico dell’atleta è sottoposto a uno stress particolare, ma perché nell’attività sportiva, più che altrove, ogni squilibrio posturale diventa immediatamente visibile, trasformandosi in calo di performance, infortuni ricorrenti o limiti apparentemente inspiegabili. Il corpo parla prima della voce. Basta osservare come uno sportivo cammina dopo una gara vinta o persa per cogliere quanto emozioni e movimento siano intrecciati", racconta.

L’intuizione del chiropratico di Como è rendere cosciente questa connessione, allenare non solo la forza o la resistenza, ma anche la capacità di stare in equilibrio con se stessi, liberando l’atleta dalle paure inconsce che condizionano il rendimento. Un’intuizione che ha spinto numerosi atleti di fama mondiale – da Milos Raonic, Jannik Sinner e Jasmine Paolini nel tennis, a campioni dello sci alpino come Alberto Tomba, Deborah Compagnoni e Federica Brignone – a rivolgersi a lui per vincere i propri blocchi nascosti.

Secondo Caronti lo sport non rappresenta soltanto un gesto atletico, ma è la rivelazione di ciò che siamo. Una vittoria, un infortunio, una prestazione eccellente o deludente hanno sempre radici che vanno oltre la biomeccanica. "Allenare il corpo senza ascoltare le emozioni – ribadisce – è come costruire un palazzo senza fondamenta stabili".

Accanto alla visione filosofica, Caronti utilizza strumenti tecnologici sofisticati, come la pedana posturometrica e stabilometrica che misurano oscillazioni e spostamenti del baricentro anche sotto stimoli vibratori. Dati oggettivi che danno origine a una sorta di “radiografia dinamica” della postura. Non una foto statica, ma un film che racconta in modo accurato come il corpo reagisce alle sollecitazioni.

"Negli atleti questo significa capire, ad esempio, se un ginocchio sovraccarica perché l’appoggio plantare non è simmetrico, o se un disequilibrio parte da un’inconscia paure e non dalla zona dolente", prosegue.

E, riferendosi al paradosso della pantera con le scarpe, Caronti aggiunge: "L’uomo è l’unico animale che vestendosi e calzandosi costringe il suo corpo a movimenti innaturali. Anche questo incide sull’inclinazione posturale. Dietro a una contrattura che si ripete o a una schiena che non regge carichi, può esserci non solo un sovraccarico fisico, ma un disequilibrio più profondo, una collisione indesiderata tra gruppi muscolari agonisti e antagonisti, innescata dal contatto con oggetti non naturali".

Il chiropratico rivela come piccoli aggiustamenti posturali abbiamo cambiato in meglio carriere sportive: "La postura è il tramite tra corpo e mente: quando un atleta trova la sua centratura, non migliora solo la performance, ma cambia il suo modo di percepire il campo, l’avversario, la fatica. Le rigidità di un tennista, ad esempio, possono essere dovute alla inconscia paura di cadere, soprattutto avendo le mani occupate dalla racchetta, oppure la paura di essere colpito dalla palla".

La chiropratica non è mai ridotta da Caronti a tecnica di manipolazione, ma diventa piuttosto un’arte dell’ascolto e della restituzione dell’equilibrio. "Nello sport questo si traduce in una maggiore fluidità, più potenza, ma anche più libertà interiore. Un corpo che si muove bene è un corpo che ha imparato a lasciare andare paure e tensioni emotive, oltre che resistenze muscolari non necessarie", conclude l’esperto.