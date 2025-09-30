Ali-Frazier, le leggende non vanno al tappeto

Non fu solo un match di pugilato. Non poteva essere, semplicemente nonché drammaticamente, una feroce scazzottata fra uomini che si stimavano pur non avendo il coraggio di raccontarcelo e raccontarselo.

No. La terza sfida fra Muhammad Ali e Joe Frazier, cinquant’anni fa nelle Filippine, The Thrilla in Manila per i cultori delle etichette, no, dicevo, lo spareggio tra due colossi del ring venne a mettere il sigillo definitivo su un’era, su una epopea che era stata anche socio culturale. Anzi tutto per l’America macchiata dal sangue dei fratelli Kennedy e di Martin Luther King, dalla catastrofe morale della guerra in Vietnam, dallo scandalo del Watergate. Ma anche per il resto del mondo, sissignore.

Ali, già Cassius Clay, era lo specchio di quelle convulsioni. Sapeva danzare meravigliosamente sul ring, dicendo ad alta voce le verità scomode. A suo modo un genio. Ma anche, talvolta, un giullare crudele.

Joe Frazier non aveva il retroterra di Ali. Aveva letto meno libri, aveva amici meno importanti, eccetera. Ma era, nell’anima, persino più “negro” (allora si diceva così, con intento discriminatorio) del collega. Per questo l’ex Cassius Clay fu dolorosamente ingiusto quando cominciò a trattare Joe come uno Zio Tom, un gorilla venduto al Potere dei Bianchi, uno sguattero al servizio della repressione permanente.

Non era così. E anni dopo Ali riconobbe l’errore, eufemismo!, tentando di ridurlo a banale espediente per accrescere l’interesse popolare nei confronti del loro duello sul quadrato, generando guadagni enormi per l’uno e per l’altro…

C’era qualcosa di vero, per carità. Ma intanto era stato piantato il seme dell’astio. A dispetto di una amicizia antica: quando Ali era stato privato di tutto per il no alla guerra in Vietnam, Joe ne aveva ereditato il titolo dei pesi massimi. Ma gli aveva pure prestato dei soldi. Ed era persino andato dal presidente Nixon, alla Casa Bianca, a perorare la causa di Muhammad, perché gli fosse restituita la licenza di combattere.

Nel 1971 i Duellanti si trovarono per la prima volta contrapposti sul ring. Botte tremende, The Fight of the Century: la spuntò Joe, che spedì pure al tappeto l’ex amico diventato nemico. Ali si prese la rivincita nel 1974, in un match senza titolo in palio. E sempre giù pugni e insulti, contumelie e cazzotti.

Fino a The Thrilla in Manila. La bella. Muhammad aveva clamorosamente detronizzato Foreman, il colosso che aveva distrutto Joe. Alla fine della fiera, di nuovo restavano loro. Solo loro.

Credo non ci sia mai stato, né prima né dopo, un incontro di pugilato paragonabile al terzo Ali-Frazier. Quattordici round di oscena, violentissima bellezza. Lo schianto tra l’Arte e la Forza. L’Alfa e l’Omega.

Accadde di tutto e di più. Muhammad dopo disse: "Non sono mai stato così vicino alla morte in vita mia". Joe fu sfigurato dai colpi martellanti del rivale. Perse il paradenti, si ritrovò con gli occhi sfasciati. Non bastò per vincere.

A tre minuti dall’ultimo gong, Eddie Futch, l’allenatore di Frazier, si rivolse al suo allievo con tono dolente: "Finisce qui, ragazzo. Ma nessuno dimenticherà cosa hai fatto su questo ring".

Dopo, Ali, devastato nonostante la vittoria, cercò il figlio di Joe, Marvis. Lo pregò di recapitare un messaggio al padre: "È il pugile più grande con cui mai io mi sia confrontato. E digli anche che è un uomo eccezionale, mi dispiace di avere usato certe parole nei suoi confronti, era solo business…"

Ma anche no, reagì Frazier senior: avrebbe voluto sentirsele dire di persona, quelle cose.

Venne poi un’altra vita. La malattia neurologica di Ali, secondo il suo dottore Pacheco provocata anche dalle botte di Manila. Un cauto riavvicinamento tra i due, ma sempre con quella ferita mai del tutto sanata sullo sfondo. Fino all’epilogo.

Joe Frazier si spense il 7 novembre 2011 a Filadelfia. Muhammad ormai si reggeva a stento in piedi. Però non volle mancare al funerale. Fu accolto con tutti gli onori.

Sussurrò con un filo di voce: "Glielo dovevo". Ed era vero.