Alla Fei World Cup di Lione. Bucci resta a secco. Verona test azzurro

Niente punti per Piergiorgio Bucci (Hantano) ieri nella tappa di Lione della Fei World Cup: un errore al "base" lo ha piazzato 17°, fuori dal barrage vinto "in casa", col tempo più veloce di quattro doppi netti (39 partenti), da Olivier Perreau (GL Events Dorai d’Aguilly), davanti a Julien Epaillard (Fringan de Vesquerie) e Antoine Ermann (Floyd de Pres). Altro unico doppio zero l’irlandese Allen (Qonquest de Rigo). Un podio occupato per intero dai cavalieri francesi in sella a tre cavalli di razza sèlle-francais sono l’ennesima dimostrazione di consistenza dell’equitazione e dell’allevamento d’Oltralpe. Ora Perreau è 2° nella generale (20 p) dietro l’olandese Thissen (22 p). All’appuntamento di Verona (6-9 novembre) nessun azzurro partirà con una scorta di punti dopo le due prime tappe, Oslo e Lione appunto. Se nel Pala Ram (Padiglione 8) di Verona qualcuno dei nostri conquisterà una posizione si deciderà per la prosecuzione o meno in altre tappe: come già detto dal "cittì" Porro in una intervista a QS, i cavalli di qualità in Italia scarseggiano e andranno centellinati pensando all’obiettivo principale del 2026, i Mondiali di Aquisgrana. Sempre a Lione, la contestuale tappa della World Cup di dressage porta la firma del rampante belga Justin Veerboomen sul 9 anni hannoverano Zonik Plus (nella foto, 87,075% nel Freestyle), balzato all’onore delle cronache lo scorso dicembre nella tappa di Coppa del Mondo a Mechelen, riaffermandosi con il doppio oro agli Europei di Crozet. Ora l’ulteriore conferma. Ma nella generale è al 9° posto, in testa c’è Fie Christine Scarsoe per il Lussenburgo. Infine il GP di Riad, ultimo del Global Tour 2025, è stato vinto dalla tedesca Jana Wargers su Dorette Old, la generale aveva già iscritto nell’Albo d’Oro, con due settimane d’anticipo, il belga Gilles Thomas.