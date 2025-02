All’Apt di Doha il fuoriclasse serbo esce ai sedicesimi. Berrettini piccona Nole: "Sognavo di batterlo»

Capolavoro di Matteo Berrettini al “Qatar Exxon Mobil Open”, Atp 500 da 3.035.960 dollari di montepremi in corso sul duro dell’Al Khalifa Tennis Complex, a Doha. Il tennista romano, numero 34 del mondo, batte per la prima volta in carriera Novak Djokovic con un secco 2-0 (7-6 6-2) e il risultato condanna all’eliminazione già al primo turno il serbo, terza testa di serie. Fino a qui Djokovic aveva battuto Berrettini 4 volte su 4, compresa la storica finale di Wimbledon 2021, anno in cui si era imposto anche nei quarti degli Us Open, ultimo confronto fra i due fino ad oggi.

"Battere Novak - ha dichiarato Berrettini - è una delle cose che aspiravo a fare da anni. Ho giocato contro di lui in alcuni dei più grandi tornei del mondo, è stato un onore condividere il campo con lui anche se mi sarebbe piaciuto vincere almeno una di quelle partite. Ho lavorato molto duro per tornare qui e a questo livello, tutto il lavoro fatto negli ultimi mesi ha pagato, oggi si è visto. Mi mancava solo giocare un match, soprattutto come questo. E la cosa più importante è che mi sono goduto ogni momento".

Negli ottavi questo pomeriggio il capitolino affronta l’olanderse Tallon Griekspoor numero 51 nel ranking Atp. Dopo aver battuto Zhang, sempre oggi Luca Nardi trova Carlos Alcaraz.

Nel Wta 1000 di Dubai Jasmine Paolini ha sconfitto per 2-0 (6-2, 7-5) la tedesca Eva Lys nel primo turno di questa manifestazione. Il match nel complesso è però sembrato quasi infinito, con una durata complessiva di circa otto ore, a causa di tre lunghe interruzioni per pioggia, un evento raro negli Emirati Arabi Uniti. Oggi la Paolini affronterà la statunitense Sofia Kenin, con l’americana avanti 2-0 negli scontri diretti.