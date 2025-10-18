Alle 9 a Ningbo. Paolini vicina al sogno Finals. Basta vincere con Rybakina

Jasmine Paolini in rimonta batte Belinda Bencic e ora è davvero ad un centimetro dalle Finals di Riad. Al termine di una autentica battaglia durata 3 ore e 20 minuti, la tennista toscana ha avuto la meglio sulla svizzera nei quarti di finale del WTA 500 di Ningbo (Cina). Con questo successo Jas (nella foto) sale dall’ottavo al settimo posto della Race mettendosi alle spalle Mirra Andreeva per soli 5 punti, mentre restano sempre 325 i punti di vantaggio su Elena Rybakina che occupa la nona posizione e che attualmente sarebbe la prima delle escluse.

Questa mattina, non prima delle 9, in semifinale la Paolini affronterà proprio la kazaka in quello che è uno scontro diretto per definire la griglia di Riad, con l’azzurra che in caso di successo avrebbe la matematica certezza di chiudere l’annata sportiva nelle prime otto della speciale classifica che qualifica alle finali. Per lei sarebbe il secondo anno consecutivo a dimostrazione di quanto sia cresciuta in un percorso che è partito con il freno a mano tirato ma che ora viaggia ad alta velocità.

Ieri la toscana ha compiuto una vera impresa: dopo aver perso il primo set per 5-7, nel secondo era sotto 4-5 con la Benedici al servizio. Lì è arrivato uno scatto d’orgoglio e dopo aver portato al’undicesimo game l’incontro, Jas ha annullato 5 palle breakfast alla rivale. A quel punto l’inerzia della gara è girata ed è arrivata la vittoria per 5-7 7-5 6-3.

Nell’ATP250 di Bruxelles, invece, si è fermato Lorenzo Musetti, sconfitto da Mpetshi Perricard per 2-0, ma resta in discesa la strada per Torino.