Allegri, pronto riscatto nell’ippica: Star of Life vince alle Capannelle

Roma, 26 ottobre – Il weekend non è stato calcisticamente memorabile per Massimiliano Allegri, col suo Milan che a San Siro non è andato oltre il pareggio contro il neopromosso Pisa. Ma una rivincita è arrivata per il tecnico nell’ippica. L’Ippodromo Capannelle di Roma si è illuminato grazie al successo di Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max, che ha conquistato il Criterium Femminile, listed sui 1.500 metri riservata a cavalle di due anni. Una grande affermazione nella Capitale per l’ultima arrivata della scuderia del tecnico livornese, grande appassionato, acquistata di recente alle aste di Newmarket e alla sua prima uscita in Italia dopo due quarti posti in Inghilterra. Il risultato finale è stato messo in discussione per un leggero ondeggiamento da parte della stessa Star Of Life (montata da Marco Ghiani in rigorosa giubba amaranto), azione che ha richiesto l’intervento degli ufficiali di gara, i quali però hanno poi confermato l’ordine di arrivo, con Cotaystar seconda, Queen Martina terza e Mooonage Daydream quarta.

Nel Premio Umbria, altra listed di giornata, doppietta della scuderia di Stefano Botti. La vittoria è andata a Patroclo, già terzo nel premio Menoni di Milano e cresciuto moltissimo nella stagione. Secondo posto per Nobel Title, vincitore delle ultime due edizioni, che ha mancato di pochissimo la tripletta. A seguire Gaeli e quarto posto per Humam di proprietà del patron della squadra di calcio del Brighton. L’ospite inglese probabilmente ha trovato la distanza tropo breve, un 1200 metri velocissimo, dopo l'ultima ottima prestazione sui 1400 di Newmarket.