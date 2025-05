All’orange shop. Il primo abbraccio con i tifosi. Le foto con i giovani arancioni

Più di cinquanta tifosi hanno fatto sentire il proprio affetto ad Antonio Andreucci, nuovo allenatore della Pistoiese, nel tardo pomeriggio di ieri. All’Orange Shop, i sostenitori arancioni hanno potuto conoscere e salutare il tecnico che guiderà l’Olandesina nel prossimo campionato di Serie D, in un momento di calore e affetto organizzato dalla società che ha ribadito nuovamente la volontà di rafforzare il legame tra i protagonisti arancioni e la piazza. Un incontro al quale hanno preso parte anche parecchi tifosi di vecchia data e che ha avuto il sapore dell’umanità, della passione e dell’identità sportiva. Immancabile anche la presenza del Centro Coordinamento Clubs Arancioni, con a capo il presidente Mauro Baiocchi, che proprio qualche giorno fa ha celebrato, attraverso un evento organizzato allo stadio Melani, il cinquantesimo anniversario della promozione in Serie C del 1975.

In un clima di calore e di festa, Andreucci è stato accolto sia dai tifosi storici che da alcuni ragazzi del settore giovanile, che hanno anche posato insieme al nuovo allenatore durante lo scatto delle foto. Un momento genuino che si sposa perfettamente con la personalità del nuovo allenatore della Pistoiese, che già nel corso della conferenza stampa coi giornalisti, andata in scena nella mattina, aveva sottolineato l’importanza dei valori morali e umani anche nello spogliatoio. Andreucci, visibilmente emozionato, ha fatto fin da subito breccia nel cuore dei tifosi arancioni, parlando con semplicità e sincerità di calcio e non solo, sottolineando come sia fondamentale la fiducia di chi vive la Pistoiese non come una squadra, ma come parte della propria storia personale. Non sono mancati applausi, incoraggiamenti e la consueta consegna della sciarpa da parte dei supporters. "Qui si respira passione vera – ha detto Andreucci – e sentire questo affetto già al primo incontro mi responsabilizza ancora di più. Lavoreremo ogni giorno con impegno e dedizione per riportare la Pistoiese come merita".

MF